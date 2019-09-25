Фестиваль Station Narva собрал в Нарве 2982 участника со всего мира

Вечерние концерты фестиваля 20 и 21 сентября наполнили публикой как Vaba Lava, где в оба вечера собралось более 800 человек — больше, чем когда-либо принимал театральный центр, так и клуб Ro-Ro. Среди выступлений более 20 артистов одним из самых запоминающихся стал рэпер nublu, вышедший на главную сцену Vaba Lava — его ”нарвской” песне „für Oksana” подпевал весь зал. Захватывающим и богатым на сюрпризы стало выступление исландской индустриальной полит-группы Hatari, появившихся с заявлениями на эстонском ”Мы — товар” („Me oleme kaup!”) и подражающим новостям ”Актуальной Камеры” аудио-рядом. Британская даб-панк группа Asian Dub Foundation, представившая на городской сцене в нарвской ”Венеции” инструментальную программу с отсылками на полную противоречий историю приграничного города и всемирную климатическую забастовку, позже сыграла взбудораживший сотни людей сет и в Vaba Lava. Ночные концерты в Ro-Ro от японской группы MOJA и финского дуэта PEU заставили публику напропалую карабкаться к сцене, а давший сольный концерт в Нарвском замке звезда русской неоклассики Кирилл Рихтер благодаря теплому приему сыграл пять композиций на бис.

На состоявшемся 20 сентября в творческом инкубаторе OBJEKT дне предпринимательства больше всего внимания привлекли выступление британского панк-публициста Джон Робба об отношениях музыкальных потребителей с развивающимися технологиями, а также пресс-конференция классика современного русского кино Александра Сокурова. Среди сотни участников бизнес-конференции были гости как из Ида-Вирумаа и других регионов Эстонии, так и из России, Америки, Японии и со всей Европы.

В программе фестиваля также были: серия общественных дискуссий BAZAR на тему ”Кто в ответе за Нарву?”, мастер-классы по регби и фотографии от представителей НАТО на территории Ида-Вирумааского центра профессионального образования, завтрак по-нарвски в центре VitaTiim и бесплатные концерты на городских сценах в Astri Keskus, Центре Свободного Творчества и в нарвской ”Венеции”. В Нарвской арт-резиденции была представлена программа созданных в Эстонской Академии Искусств анимационных короткометражек, презентация книги бывших резиденток Рийн-Кярт Ранне и Джулианы Шварц ”Эмоциональный генеральный план Нарвы” и мастер-класс по кинестезии от финской художницы движения Лауры Яантунен. Вечерами гости фестиваля могли принять участие в походах по промышленному комплексу Кренгольм, где световая инсталляция выпускников Эстонской Академии Искусств Веры Гончуговой и Карла Йохансона оживила воспоминания о промышленном гиганте и представила мануфактуру в новом магическом свете.

Концерты в Vaba Lava, клубе Ro-Ro и Нарвском замке в два дня посетило более 800 человек. День предпринимательства OBJEKT — около 100 человек. Всего мероприятия Station Narva посетило 2982 человека, среди которых более половины было местных жителей, а другая половина из остальной Эстонии, России и со всей Европы. Всего билеты на фестиваль были приобретены в 15 зарубежных странах.

Выступающие на Station Narva партнеры и гости фестиваля обратили внимание на многогранность города Нарва, его творческое начало, желание действовать, умение приспособиться ко времени и пространству, а также открытость к новым начинаниям.