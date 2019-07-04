Фестиваль Station Narva объявил конкурс идей по оформлению Кренгольмской мануфактуры

Проходящий с 19 по 21 сентября в Нарве фестиваль музыки и городской культуры Station Narva при сотрудничестве с Нарвской Арт-резиденцией и Narva Gate объявил открытый конкурс по оформлению Кренгольмской мануфактуры на время фестиваля.
Одной из локаций проходящего с 19 по 22 сентября фестиваля Station Narva станет Кренгольмская мануфактура, где во время фестиваля будут проходить специальные курируемые экскурсии. Для того, чтобы в лучшем свете представить уникальное архитектурное достояние промышленного гиганта 19-го века, был объявлен открытый художественный конкурс. Представить свои идеи по оформлению Кренгольма приглашаются действующие художники и студенты художественных учебных заведений различных специальностей и областей. Особенно приветствуются концепции, включающие интерактивные элементы и световые решения.
Для подачи заявки следует прислать краткое описание проекта (до 1500 знаков) с иллюстрацией к 26 июля на адрес natalie@tmw.ee. Результаты будут объявлены на первой неделе августа.
На реализацию победившего проекта будет выделено пособие в размере 3000 евро. Также будут покрыты расходы на транспорт, проживание и питание в момент создания проекта и фестиваля. При желании до подачи заявки можно договориться о посещении Кренгольма, чтобы ознакомиться с локацией.
Помимо Кренгольма, в том году фестиваль Station Narva будет проходить в театральном центре Vaba Lava, арт-клубе Ro-Ro и Нарвской Александровской церкви. Всего на фестивале выступит более 25-ти артистов, из которых уже были среди прочих объявлены новатор исландской клубной музыки GusGus и звезда русской неоклассики Кирилл Рихтер. Билеты на фестиваль по цене 29 евро и билеты на концерт Кирилла Рихтера по цене в 15 евро в продаже в Piletilevi.
Кренгольмская мануфактура была самым передовым промышленным предприятием Российской Империи во второй половине 19-го века, а в течение нескольких десятилетий и во всей Европе. Кренгольм был основан как целостный город, с применением популярных в социологии 19-ого века философских и архитектурных идей о промышленном городе будущего.
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