Фестиваль Station Narva объявил конкурс идей по оформлению Кренгольмской мануфактуры

Одной из локаций проходящего с 19 по 22 сентября фестиваля Station Narva станет Кренгольмская мануфактура, где во время фестиваля будут проходить специальные курируемые экскурсии. Для того, чтобы в лучшем свете представить уникальное архитектурное достояние промышленного гиганта 19-го века, был объявлен открытый художественный конкурс. Представить свои идеи по оформлению Кренгольма приглашаются действующие художники и студенты художественных учебных заведений различных специальностей и областей. Особенно приветствуются концепции, включающие интерактивные элементы и световые решения.

Для подачи заявки следует прислать краткое описание проекта (до 1500 знаков) с иллюстрацией к 26 июля на адрес natalie@tmw.ee. Результаты будут объявлены на первой неделе августа.

На реализацию победившего проекта будет выделено пособие в размере 3000 евро. Также будут покрыты расходы на транспорт, проживание и питание в момент создания проекта и фестиваля. При желании до подачи заявки можно договориться о посещении Кренгольма, чтобы ознакомиться с локацией.