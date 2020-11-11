Евграфов: за мою отставку проголосовали депутаты, которые переметнулись на сторону центристов. На них оказывали давление

"У нас была крепкая коалиция. А то, что несколько депутатов переметнулись — понятно почему. Им что-то пообещали центристы, я знаю, что на депутатов оказывали давление. Даже и на тех, кто не поддержал вотум", — рассказал в интервью RusDelfi Евграфов, отметив, что инициатива исходила от таллиннского крыла Центристской партии.

По словам Евграфову, тем, кто поднял руку и проголосовал за его отставку, были обещаны рабочие места в городе.

"Тармо Таммисте (бывший мэр Нарвы, а ныне оппозиционный депутат — прим. RusDelfi) говорит, что мы развалили отношения с государством, в частности в вопросе государственной гимназии. Но мы всегда были в постоянном контакте с Министерством образования", — заверяет Евграфов, который уверен, что за последние годы в работе горуправы Нарвы произошли значительные в лучшую сторону.

"Спасибо всем, кто приложил свои усилия к этому", — обращается к бывшим коллегам Евграфов.

Нарвское гособрание в среду большинством голосов проголосовало за выражение вотума недоверия мэру города Алексею Евграфову. Оппозиционный депутат Нарвского горсобрания Катри Райк (фракция "Наша Нарва") также обвинила городские власти в провале программы "справедливого перехода" Европейского союза.

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