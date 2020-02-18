Эстонский министр рекомендует построить в Ида-Вирумаа завод по производству водорода

Ранее велись разговоры о строительстве завода по рафинированию сланцевого масла (объем инвестиций около 600 млн евро) и строительстве завода по связыванию углекислого газа или CO2 в Аувере (объем инвестиций около 200 миллионов евро), которые были бы связаны с заводом по производству сланцевого масла концерна Eesti Energia.

Кару пишет, что инвестиции в завод по производству водорода оцениваются в 200 млн евро. К этому надо добавить затраты на изучение применения водородных технологий и, впоследствии, на внедрение таких технологий, что откроет путь к созданию новых продуктов и услуг как в регионе, так и более широко в мире.

"Эстония, а точнее Министерство окружающей среды, в частности, хочет быть амбициозным, но

фокусируется только на решении проблемы сбора бытовых отходов, исходя из интересов занимающихся переработкой этих отходов. На самом деле необходимо наращивать мощности по переработке различных материалов. Наиболее перспективным является химическая переработка пластмассы", — сказал Кару.