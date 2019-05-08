Еще не все потеряно? Создана новая рабочая группа Нарва 2024 с удвоенным бюджетом

Ранее Нарвское городское собрание сократило бюджет на подготовку заявки на участие города в конкурсе "Культурная столица 2024" с 210 000 до 75 000 евро, после чего фирма Shiftworks отказалась составлять заявку.

Теперь же сумма почти удвоилась до 140 000 тысяч, но все еще отстает от бюджета Тарту, где на подготовку выделено 370 000 евро.