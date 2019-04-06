ERR: директором госгимназии в Кохтла-Ярве может стать Хендрик Агур

Всего в конкурсе на место директора госгимназии приняло участие шесть человек. В пользу выбора Агура говорит его многолетний опыт в руководстве. С 2005 по 2018 год он был директором Гимназии Густава Адольфа, а сначала этого года он приступил к работе в Министерстве образования и науки в качестве координатора строительства госгимназий.

Хендрик Агур сказал ERR, что он не может подтвердить эту информацию, но отметил, что выдвигал кандидатуру на пост директора и прошел необходимые туры.