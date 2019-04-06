06.04.2019, 21:32

ERR: директором госгимназии в Кохтла-Ярве может стать Хендрик Агур


rus.delfi.ee
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13 aastat Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktorina töötanud Hendrik Agur andis ameti üle
13 aastat Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktorina töötanud Hendrik Agur andis ameti üleFoto: Ilmar Saabas

По данным ERR, конкурс на место директора открывающейся осенью государственной гимназии в Кохтла-Ярве выиграл Хендрик Агур, с которым Министерство науки и культуры начнет переговоры о заключении договора, пишет rus.err.ee.

Всего в конкурсе на место директора госгимназии приняло участие шесть человек. В пользу выбора Агура говорит его многолетний опыт в руководстве. С 2005 по 2018 год он был директором Гимназии Густава Адольфа, а сначала этого года он приступил к работе в Министерстве образования и науки в качестве координатора строительства госгимназий.

Хендрик Агур сказал ERR, что он не может подтвердить эту информацию, но отметил, что выдвигал кандидатуру на пост директора и прошел необходимые туры.

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