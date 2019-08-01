EPL: Таави Аас сидит на миллионах и наблюдает, как исчезают рабочие места в Нарве

Именно на это указал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер на представляющей экономические результаты пресс-конференции, скромно сказав: "Надеюсь, что Министерство экономики вскоре откроет возможности для статистической торговли".

За скучным и на первый взгляд непонятным названием "статистическая торговля" кроется конкретная схема, с помощью которой можно было бы уже сейчас смягчить исчезновение рабочих мест в эстонской сланцевой энергетике.

Резюмируя: в ЕС сейчас действуют правила доли производства и потребления возобновляемой энергии, установленные для каждой страны до 2020 года. Эстония еще в 2016 году выполнила поставленную себе цель, что 17% электроэнергии следует получать из возобновляемых источников — ветра, солнца и биомассы, то есть древесины.

Производимая сверх цели возобновляемая энергия статистически копится в избыток. В то же время в ЕС много стран — среди прочих Великобритания, Ирландия, Голландия, Дания, — которым не удалось при производстве электричества достичь обещанного уровня возобновляемой энергии. Эстония может оставить свой избыток у себя, но так называемая статистическая торговля также позволяет продать это существующее на бумаге количество электричества странам с недостатком, что приблизило бы их к своей цели.

Система работает так, что государство покупает у производителя — например, у Eesti Energia — "избыточную" часть возобновляемой энергии и продает какой-нибудь другой стране. Для производителя это дополнительный бонус, который, по сути, уменьшает расходы на производство электричества.

У Эстонии таким образом продаваемого избытка возобновляемой энергии скопилось около 3 тераватт-час (TWh). Большая часть этого скопившегося излишка на счету у Eesti Energia, которая очень заинтересована, чтобы Министерство экономики как можно быстрее выкупило ее у них и превратило в деньги.

Что же мешает превратить статистическую энергию в деньги? Чиновники Министерства экономики заверяют, что в последние два года каждый месяц ведут переговоры со странами, которые могли бы быть покупателями. По разным причинам до сих пор не достигли большего успеха, чем одно соглашение с Люксембургом.

Люди, которые в курсе дела, констатируют, что чиновники могут так и продолжить переливать из пустого в порожнее. "Политическая поддержка нужна!" — подчеркивают они. Другими словами, дела нужно вести на уровне министра экономики и государства — в противном случае ничто не начнет быстро двигаться.

Когда Eesti Päevaleht вчера спросил у министра экономики Таави Ааса, с коллегами из каких стран ЕС он обсуждал статистическую торговлю или собирается это сделать, он не смог назвать ни одной конкретной встречи или разговора.

Вместо этого Аас рассказал о длительном процессе продажи и о том, как его нужно готовить на уровне чиновников. "При необходимости также организуют встречу ответственных за соответствующие сферы министров обеих стран", — сказал он, но не уточнил, бывала ли уже у него такая необходимость.

"Сегодня мы можем подтвердить, что серьезные переговоры у министерства идут с четырьмя странами. Более точную ясность относительно результативности переговоров мы получим в течение этого года", — отметил Аас.

Другое дело, сможет ли Eesti Energia так долго сохранять рабочие места, пока министерство смотрит и думает.