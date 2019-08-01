EPL: Таави Аас сидит на миллионах и наблюдает, как исчезают рабочие места в Нарве(1)
Министерство экономики не спешит продавать воздух, хотя это спасло бы от сокращений, пишет Eesti Päevaleht.
Министерство экономики не спешит продавать воздух, хотя это спасло бы от сокращений, пишет Eesti Päevaleht.
На этой неделе, представляя свои экономические результаты за второй квартал, Eesti Energia сообщила о хорошей прибыли, но в тени этого остаются более тяжелые новости.
Поскольку цена квоты CO2 в Евросоюзе заметно выросла, конкурентоспособность производства электричества из сланца уменьшилась. Хорошо то, что этим летом уровень выбросов CO2 в Эстонии рекордно низкий. Плохо то, что исчезают рабочие места в Ида-Вирумаа.
Помимо сокращения нескольких сотен человек, Eesti Energia сообщила в июне, что в основном со сланцевых электростанций и шахт примерно 1300 работников отправят в вынужденный отпуск. Предприятие собирается в августе снова проанализировать будущее цены квоты CO2 и к концу месяца решить, нужно ли еще сокращать или отправлять в отпуск людей.
На самом деле, Eesti Energia не должна была бы предпринимать такие резкие шаги. Для этого нужно, что министр экономики Таави Аас и его министерство взяли ноги в руки и смогли, образно говоря, скопившиеся в ящике чиновников векселя обменять на деньги.
Именно на это указал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер на представляющей экономические результаты пресс-конференции, скромно сказав: "Надеюсь, что Министерство экономики вскоре откроет возможности для статистической торговли".
За скучным и на первый взгляд непонятным названием "статистическая торговля" кроется конкретная схема, с помощью которой можно было бы уже сейчас смягчить исчезновение рабочих мест в эстонской сланцевой энергетике.
Резюмируя: в ЕС сейчас действуют правила доли производства и потребления возобновляемой энергии, установленные для каждой страны до 2020 года. Эстония еще в 2016 году выполнила поставленную себе цель, что 17% электроэнергии следует получать из возобновляемых источников — ветра, солнца и биомассы, то есть древесины.
Производимая сверх цели возобновляемая энергия статистически копится в избыток. В то же время в ЕС много стран — среди прочих Великобритания, Ирландия, Голландия, Дания, — которым не удалось при производстве электричества достичь обещанного уровня возобновляемой энергии. Эстония может оставить свой избыток у себя, но так называемая статистическая торговля также позволяет продать это существующее на бумаге количество электричества странам с недостатком, что приблизило бы их к своей цели.
Система работает так, что государство покупает у производителя — например, у Eesti Energia — "избыточную" часть возобновляемой энергии и продает какой-нибудь другой стране. Для производителя это дополнительный бонус, который, по сути, уменьшает расходы на производство электричества.
У Эстонии таким образом продаваемого избытка возобновляемой энергии скопилось около 3 тераватт-час (TWh). Большая часть этого скопившегося излишка на счету у Eesti Energia, которая очень заинтересована, чтобы Министерство экономики как можно быстрее выкупило ее у них и превратило в деньги.
Что же мешает превратить статистическую энергию в деньги? Чиновники Министерства экономики заверяют, что в последние два года каждый месяц ведут переговоры со странами, которые могли бы быть покупателями. По разным причинам до сих пор не достигли большего успеха, чем одно соглашение с Люксембургом.
Люди, которые в курсе дела, констатируют, что чиновники могут так и продолжить переливать из пустого в порожнее. "Политическая поддержка нужна!" — подчеркивают они. Другими словами, дела нужно вести на уровне министра экономики и государства — в противном случае ничто не начнет быстро двигаться.
Когда Eesti Päevaleht вчера спросил у министра экономики Таави Ааса, с коллегами из каких стран ЕС он обсуждал статистическую торговлю или собирается это сделать, он не смог назвать ни одной конкретной встречи или разговора.
Вместо этого Аас рассказал о длительном процессе продажи и о том, как его нужно готовить на уровне чиновников. "При необходимости также организуют встречу ответственных за соответствующие сферы министров обеих стран", — сказал он, но не уточнил, бывала ли уже у него такая необходимость.
"Сегодня мы можем подтвердить, что серьезные переговоры у министерства идут с четырьмя странами. Более точную ясность относительно результативности переговоров мы получим в течение этого года", — отметил Аас.
Другое дело, сможет ли Eesti Energia так долго сохранять рабочие места, пока министерство смотрит и думает.
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