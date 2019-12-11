11.12.2019, 18:26

Епархия запретила служение священнику из Нарвы. Его подозревают в двух поджогах и краже дорогой чаши

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Роман Викулов
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Храм нарвской иноны Божие матери, из которого была похищена чаша
Храм нарвской иноны Божие матери, из которого была похищена чашаФото: Роман Викулов

10 декабря по ходатайству Вируской окружной прокуратуры суд арестовал на два месяца 27-летнего священника Алексея Пидвысоцкого, совершившего в минувшее воскресенье поджог дома своей матери в Нарве, а 29 ноября запалившего приходской дом при храме Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу. Нарвская и Причудская епархия в свою очередь вынесла решение о запрете в служении в отношении Пидвысоцкого.

Пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова в ответ на запрос Rus.Delfi сообщила, что 10 декабря подозреваемый в двух поджогах 27-летний мужчина был арестован решением суда на два месяца — на время следствия.

”В ночь на 29 ноября в Нарва-Йыэсуу на улице Вабадузе подожгли часть хозяйственного здания церкви (в нем расположены кухня, библиотека, жилые помещения, — прим. авт.). По первоначальным оценкам ущерб составил 6000 евро. В качестве подозреваемого был задержан 27-летний мужчина. Ему было предъявлено подозрение в повреждении или уничтожении чужой вещи, причинении значительного ущерба”, — информировала прокуратура ранее.

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После первого происшествия подозреваемого арестовывать не стали, но после следующих его свободу все-таки не было решено ограничить. Прокуратура и суд приняли во внимание то, что мужчина поставил под угрозу жизнь и здоровье человека — собственной матери.

”7 декабря из нарвской православной церкви украли чашу стоимостью 350 евро, — сообщила Елена Филиппова. — А на следующий день был совершен поджог частного дома, расположенного на улице Йыэ в Нарве. В доме в тот момент находилась 62-летняя женщина. Полиция установила, что все эти три преступления совершил один и тот же человек.
27-летнему мужчине были предъявлены подозрения в совершении кражи, повреждении или уничтожении чужой вещи, причинении значительного ущерба, а также в поджоге чужой или своей вещи, повлекший угрозу для жизни или здоровья человека”.

Несмотря на то, что подозреваемый ранее не наказывался в уголовном порядке, он может представлять опасность для общества.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур она ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу, потому что имеется реальная опасность того, что мужчина может совершить новые преступления.

”Несмотря на то, что подозреваемый ранее не наказывался в уголовном порядке, он может представлять опасность для общества, потому что в течение двух недель он совершил три преступления, два из которых несли опасность для окружающих, именно поэтому взятие его под стражу является крайне необходимой мерой”, — пояснила прокурор Вероника Лаур.

До сентября этого года Пидвысоцкий служил в храме Нарвской иконы Божией матери. Его настоятель, протоиерей Виталий Гаврилов, категорически отказался давать Rus.Delfi какие-либо комментарии по поводу подозрений правоохранительных органов в отношении молодого священника.

Отвечающий в Нарвской и Причудской епархии за связи с прессой протодиакон Вадим Талаев сказал Rus.Delfi, что для церкви произошедшее стало не меньшим шоком, чем для общественности.

”Не понимаем, из-за чего все это произошло. Вообще, как-то комментировать сложно — следствие разбирается в произошедшем, а Алексея Пидвысоцкого в нарвской церковной среде знали все-таки плохо. Он мало времени служил в местных храмах”, — отметил Талаев.

Диаконская и иерейская хиротонии выросшего в Нарве Алексея Пидвысоцкого были совершены в Рязани в феврале 2012 года. Учился он в Рязанской православной духовной семинарии.
После того, как летом 2016 года настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу Михаил Салтун был убит собственным сыном, Алексей занял его место.

Современные правила РПЦ предполагают, что запрещение в служении — мера временного наказания, то есть священником Пидвысоцкий формально быть не перестал

Вадим Талаев сообщает, что больше года назад Пидвысоцкий сам решил стать заштатным священником, объясняя это необходимостью заняться своим здоровьем. В храме Нарвской иконы Божией матери служил потом во ”внештатном” статусе.

”Приходил, говорил, что хочет поучаствовать в богослужении, в чем ему не отказывали. Но обязательства служить в определенное время у него не было”, — уточняет Вадим Талаев.

По его словам, сразу после того, как стало известно об аресте Алексея Пидвысоцкого, епархией было вынесено решение о запрете в служении в его отношении.

Современные правила Русской православной церкви предполагают, что запрещение в служении — мера временного наказания, но также используется как досудебная мера на время следствия. То есть священником Пидвысоцкий формально быть не перестал. Лишить сана клирика могут только высшие органы церковно-судебной власти.

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