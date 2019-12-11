Епархия запретила служение священнику из Нарвы. Его подозревают в двух поджогах и краже дорогой чаши

”7 декабря из нарвской православной церкви украли чашу стоимостью 350 евро, — сообщила Елена Филиппова. — А на следующий день был совершен поджог частного дома, расположенного на улице Йыэ в Нарве. В доме в тот момент находилась 62-летняя женщина. Полиция установила, что все эти три преступления совершил один и тот же человек.

27-летнему мужчине были предъявлены подозрения в совершении кражи, повреждении или уничтожении чужой вещи, причинении значительного ущерба, а также в поджоге чужой или своей вещи, повлекший угрозу для жизни или здоровья человека”.

” Несмотря на то, что подозреваемый ранее не наказывался в уголовном порядке, он может представлять опасность для общества.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур она ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу, потому что имеется реальная опасность того, что мужчина может совершить новые преступления.

”Несмотря на то, что подозреваемый ранее не наказывался в уголовном порядке, он может представлять опасность для общества, потому что в течение двух недель он совершил три преступления, два из которых несли опасность для окружающих, именно поэтому взятие его под стражу является крайне необходимой мерой”, — пояснила прокурор Вероника Лаур.

До сентября этого года Пидвысоцкий служил в храме Нарвской иконы Божией матери. Его настоятель, протоиерей Виталий Гаврилов, категорически отказался давать Rus.Delfi какие-либо комментарии по поводу подозрений правоохранительных органов в отношении молодого священника.

Отвечающий в Нарвской и Причудской епархии за связи с прессой протодиакон Вадим Талаев сказал Rus.Delfi, что для церкви произошедшее стало не меньшим шоком, чем для общественности.

”Не понимаем, из-за чего все это произошло. Вообще, как-то комментировать сложно — следствие разбирается в произошедшем, а Алексея Пидвысоцкого в нарвской церковной среде знали все-таки плохо. Он мало времени служил в местных храмах”, — отметил Талаев.

Диаконская и иерейская хиротонии выросшего в Нарве Алексея Пидвысоцкого были совершены в Рязани в феврале 2012 года. Учился он в Рязанской православной духовной семинарии.

После того, как летом 2016 года настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу Михаил Салтун был убит собственным сыном, Алексей занял его место.

” Современные правила РПЦ предполагают, что запрещение в служении — мера временного наказания, то есть священником Пидвысоцкий формально быть не перестал

Вадим Талаев сообщает, что больше года назад Пидвысоцкий сам решил стать заштатным священником, объясняя это необходимостью заняться своим здоровьем. В храме Нарвской иконы Божией матери служил потом во ”внештатном” статусе.

”Приходил, говорил, что хочет поучаствовать в богослужении, в чем ему не отказывали. Но обязательства служить в определенное время у него не было”, — уточняет Вадим Талаев.