Энергетический фонд талантливой молодежи Ида-Вирумаа выдал стипендиатам в общей сложности около 9000 евро

Стипендии Энергетического фонда талантливой молодежи выдаются с весны 2013 года, и по словам председателя правления дочерней компании Eesti Energia, предприятия Enefit Energiatootmine Марта Прооса, рекордное количество стипендиатов на этот раз является примером хорошего сотрудничества. ”В мае концерн Eesti Energia отметил свой юбилей. Мы с гордостью можем сказать, что Eesti Energia уже на протяжении восьмидесяти лет дает людям свет и тепло. Как предприятие, достигшее столь почтенного возраста, мы точно знаем, что, поддерживая сегодня развитие талантливой и целеустремленной молодежи, мы вносим вклад в будущее как предприятия и региона, так и общества в целом”, — сказал Март Проос.

”Мы также знаем, что, совместно можно добиться большего. Приятно признать, что наши хорошие партнеры, которые в качестве подарка к юбилею нашего концерна сделали пожертвование в фонд, разделяют те же ценности. Именно по этой причине мы смогли в ходе весеннего этапа поддержать больше талантливых молодых людей”, — добавил Март Проос.

Ходатайствовать о поддержке деятельности по интересам Энергетического фонда талантливой молодежи могут молодые люди из Ида-Вирумаа в возрасте 7-19 лет. В ходе весеннего этапа было получено 69 ходатайств, из которых комитет из четырех человек отобрал 35. Поддержку получат стипендиаты с разными интересами — от науки до спорта.