Elron вводит дополнительную остановку для Нарвского экспресса на время ”Голоса гор”

”Поскольку в прошлом году поездка на поезде на фестиваль в Кохтла-Нымме пользовалась популярностью, мы решили ввести в этом году дополнительную остановку для экспрессов Таллинн-Нарва, чтобы все гости фестиваля смогли удобно и быстро добраться до Кохтла-Нымме”, — пояснил Марис Адамберг, менеджер по маркетингу и коммуникации Elron.

”Помимо обычных поездов, которые останавливаются в Кохтла-Нымме, здесь будет делать остановку также Нарвский экспресс, отправляющийся в субботу, 29 июня, в 11:41 из Таллинна. Для того, чтобы все участники праздника могли вернуться домой, на следующее после фестиваля утро, 30 июня, в Кохтла-Нымме, кроме обычных поездов, остановится также экспресс, отправляющийся из Нарвы в 10:00”, — уточнил Адамберг.

Главный организатор фестиваля Ивар Мурд рекомендовал его участникам пользоваться именно железнодорожным транспортом. ”На ”Голос гор”, конечно, лучше приехать поездом, — настроить себя таким образом на фестивальную волну можно будет уже во время удобной и безопасной поездки на поезде, и, кроме того, не придется искать место для парковки. Приезд на фестиваль на поезде стал уже нашей доброй традицией, и нам очень повезло, что ”морковка” останавливается в Кохтла-Нымме!"