27.06.2019, 10:20

Elron вводит дополнительную остановку для Нарвского экспресса на время ”Голоса гор”


rus.delfi.ee
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Rongiliiklus seiskus tulekahju tõttu Tartu jaama juhtimiskeskuses
ElronFoto: Anni Õnneleid

29 июня, во время проведения Ида-Вируского музыкального фестиваля «Голос гор» экспрессы в направлении на Нарву будут делать дополнительную остановку в Кохтла-Нымме, чтобы пассажиры могли с комфортом отправиться на фестиваль, а также вернуться домой.

”Поскольку в прошлом году поездка на поезде на фестиваль в Кохтла-Нымме пользовалась популярностью, мы решили ввести в этом году дополнительную остановку для экспрессов Таллинн-Нарва, чтобы все гости фестиваля смогли удобно и быстро добраться до Кохтла-Нымме”, — пояснил Марис Адамберг, менеджер по маркетингу и коммуникации Elron.

”Помимо обычных поездов, которые останавливаются в Кохтла-Нымме, здесь будет делать остановку также Нарвский экспресс, отправляющийся в субботу, 29 июня, в 11:41 из Таллинна. Для того, чтобы все участники праздника могли вернуться домой, на следующее после фестиваля утро, 30 июня, в Кохтла-Нымме, кроме обычных поездов, остановится также экспресс, отправляющийся из Нарвы в 10:00”, — уточнил Адамберг.

Главный организатор фестиваля Ивар Мурд рекомендовал его участникам пользоваться именно железнодорожным транспортом. ”На ”Голос гор”, конечно, лучше приехать поездом, — настроить себя таким образом на фестивальную волну можно будет уже во время удобной и безопасной поездки на поезде, и, кроме того, не придется искать место для парковки. Приезд на фестиваль на поезде стал уже нашей доброй традицией, и нам очень повезло, что ”морковка” останавливается в Кохтла-Нымме!"

Конкретное расписание движения поездов на время проведения фестиваля опубликовано на информационных стендах, установленных на остановках, а также на домашней странице Elron (найти его можно с помощью поисковой системы расписаний движения).

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