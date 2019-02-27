Эксперты в свете общеевропейского закона: подстерегающих в интернете опасностей не нужно бояться, их нужно избегать

По словам Андруса Падара, командира дружины киберзащиты Кайтселийта, нет смысла бояться Интернета. ”Людей нельзя пугать. Нам приходится пользоваться Интернетом ежедневно. Эта потребность никуда не исчезнет. Важно, чтобы мы понимали опасности и серьезно относились к защите личных данных”, — отметил Падар. Он добавил, что недавно вступивший в силу в Европе Закон о защите личных данных стал очень эффективной мерой, поскольку устанавливает жесткие санкции в отношении предприятий и учреждений, которые небрежно обращаются с личными данными людей.

Наряду с другими опасностями киберпространства много времени уделили обсуждению фейков — преподаватель проекта Targalt Internetis и образовательный технолог Эхтеской гуманитарной гимназии Дмитрий Мищенко сказал, что в их школе детей учат тому, что любую найденную в Интернете информацию следует проверять. ”В Интернете доступен невероятный объем данных, но нельзя полагаться только на один источник — всегда существует вероятность того, что эта информация неверная. Поэтому важно, чтобы дети и молодые люди умели проверять информацию”, — отметил Мищенко.

”Существуют люди и организации, использующие Интернет для распространения полуправды и откровенной лжи с целью создания в обществе конфликтов. Поэтому, чтобы быть лучше защищенными от таких злонамеренных операций, важно пробудить в людях сознательность и критическое отношение”, — добавил Андрус Падар.

Посмотреть запись дискуссионного вечера на русском языке можно на YouTube или на странице Представительства Европейской комиссии в Эстонии в Facebook.

Дискуссионный вечер в Нарве организовало представительство Европейской комиссии в Эстонии совместно с Департаментом полиции и погранохраны, Кайтселийтом и проектом Targalt Internetis. Мероприятие состоялось в рамках кампании #EUprotects, призванной инициировать обсуждение роли Европейского союза в повседневной жизни людей. С дополнительной информацией о кампании можно ознакомиться на сайте https://europa.eu/euprotects/content/homepage_et.