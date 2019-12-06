06.12.2019, 21:10

Эксперт: зеленый курс ЕС — возможность, за которую Ида-Вирумаа может ухватиться


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Эксперт: зеленый курс ЕС — возможность, за которую Ида-Вирумаа может ухватиться
kliimamuutused.ee/

В Ида-Вирумаа на мыйзе Кукрузе состоялся круглый стол, где обсуждалиcь возможности для справедливого перехода (just transition) на возобновляемые источники энергии и диверсифицированную экономику. На мероприятии помимо прочего озвучили необходимость в четком видении и конкретном плане действий, в котором были бы заинтересованы участвовать все стороны.

На круглом столе говорили о финансовых возможностях для справедливого перехода и том, кто может возглавить справедливый переход и участвовать в этом процессе. В ближайшие месяцы в ЕС будет планироваться использование средств на следующие семь лет. ”Известно, что для Эстонии это станет последним щедрым периодом финансовых вливаний, поэтому важно, чтобы уже в ближайшее время различные группы интересов объединились и приступили к планированию того, кто будет работать ради финансирования справедливого перехода в Ида-Вирумаа”,- пояснила эксперт по климату Фонда природы Эстонии Пирет Вяйнсалу.

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Круглый стол показал, что в Ида-Вирумаа справедливый переход на поддерживающие климатическую нейтральность альтернативные источники энергии касается как местных жителей, так и живущих за пределами этого уезда групп — в мероприятии участвовали представители разных областей из разных уголков Эстонии. Участники на месте предложили способствующие справедливому переходу идеи и связали их с источниками финансирования. Климатические изменения и т.н. зеленый курс являются важным приоритетом ЕС, и Ида-Вирумаа может ухватиться за эту возможность”, — объяснил эксперт в области энергетики Эстонского зеленого движения Мадис Вассер.

В мероприятии участвовал представитель генерального директората Европейской комиссии по энергетике, который представил видение ЕС по вопросам справедливого перехода, согласно которому без помощи ЕС не должен остаться ни один регион, большую долю в экономике которого занимает углерод, и который сталкивается с трудностями из-за климатической политики.
Ожидается, что к специально созданной платформе Европейской Комиссии присоединятся и эстонские рабочие группы по справедливому переходу.

Справедливый переход на возобновляемые источники энергии означает, что людям, живущим в регионах, которые сейчас зависят от базирующейся на ископаемом топливе промышленности, в дальнейшем будет обеспечен справедливый переход на возобновляемые источники энергии и выгодные перспективы. В Эстонии речь о применении модели справедливого перехода ведется главным образом в уезде Ида-Виру в связи со сланцедобывающей промышленностью и ее влиянием на людей. Переход тем не менее касается всей Эстонии.

Необходимость перехода на возобновляемые источники энергии обусловлена глобальным климатическим кризисом, который все больше осознается в мире. Например, Европейский парламент в конце прошлой недели объявил о чрезвычайном климатическом положении в Европе. Также необходимость в переходе обусловлена Парижскими климатическими соглашениями и высокими ценами на квоты CO2, которые делают производство энергии из сланца экономически нецелесообразным.

В круглом столе участвовали представители различных предприятий, гражданских объединений, профсоюзов, министерств, а также ученые, журналисты и др.

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