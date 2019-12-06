Эксперт: зеленый курс ЕС — возможность, за которую Ида-Вирумаа может ухватиться

В мероприятии участвовал представитель генерального директората Европейской комиссии по энергетике, который представил видение ЕС по вопросам справедливого перехода, согласно которому без помощи ЕС не должен остаться ни один регион, большую долю в экономике которого занимает углерод, и который сталкивается с трудностями из-за климатической политики.

Ожидается, что к специально созданной платформе Европейской Комиссии присоединятся и эстонские рабочие группы по справедливому переходу.

Справедливый переход на возобновляемые источники энергии означает, что людям, живущим в регионах, которые сейчас зависят от базирующейся на ископаемом топливе промышленности, в дальнейшем будет обеспечен справедливый переход на возобновляемые источники энергии и выгодные перспективы. В Эстонии речь о применении модели справедливого перехода ведется главным образом в уезде Ида-Виру в связи со сланцедобывающей промышленностью и ее влиянием на людей. Переход тем не менее касается всей Эстонии.

Необходимость перехода на возобновляемые источники энергии обусловлена глобальным климатическим кризисом, который все больше осознается в мире. Например, Европейский парламент в конце прошлой недели объявил о чрезвычайном климатическом положении в Европе. Также необходимость в переходе обусловлена Парижскими климатическими соглашениями и высокими ценами на квоты CO2, которые делают производство энергии из сланца экономически нецелесообразным.

В круглом столе участвовали представители различных предприятий, гражданских объединений, профсоюзов, министерств, а также ученые, журналисты и др.