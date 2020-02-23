ЭКСКУРСИЯ RusDelfi | В гимназии Кохтла-Ярве нельзя носить капюшоны, нет звонков, есть уроки итальянского и студия

RusDelfi посетил государственную гимназию Кохтла-Ярве, где учатся русские и эстонские подростки. Экскурсию корреспондентам провел бывшийй журналист, ныне заведующий кафедры гуманитарных наук Айнар Рууссаар. Смотрите галерею!
Снаружи школа не выделяется от других построек города. Красный кирпич, ровные дороги, современная площадка неплохо вписываются в местную застройку. Айнар Рууссаар встречает нас возле входа — зайти можно только по специальной карточке.
Сам Рууссаар живет в Кохтла-Ярве только в рабочее время. Семья осталась в Таллинне, приезжает к родным в пятницу днем, на работу уезжает в воскресенье вечером. ”Психологически тяжело прощаться с детьми, но в понедельник уже все хорошо”, — говорит преподаватель. Сейчас он живет в местном общежитии в отдельной комнате, рядом со студентами Вируского колледжа ТalTech.
Гимназисты хорошо одеты. Молодые люди в рубашках и свитерах, девушки на каблуках, в платьях. ”У нас правило — нельзя надевать кофты с капюшоном. Это не академически”, — объясняет Рууссаар. Он преподает историю, обществознание и журналистику. Его группа готовит школьную видеопередачу. В стенах школы своя студия видеозаписи. Темы первого эфира — коронавирус и интервью с директором Хендриком Агуром о подготовительных курсах для 9-классников. Да, гимназия предлагает подготовительные уроки для желающих получить среднее образование в Кохтла-Ярве.
Есть даже помещения для монтажа, рядом в шкафу лежит пять камер, штативы и другая техника для съемок. Сидящих в кабинете девушек Айнар просит отправить файлы тогда, когда смогут. На эстонском с русским акцентом они отвечают, что им осталось всего 15 минут. ”Хорошо, только обязательно пообедайте”, — советует он.
Телефоны на уроках иногда можно использовать для выполнения групповых работ. Во время лекций телефоны нельзя класть на парту. ”Некоторые учителя просят в начале урока положить мобильные на учительский стол”.
С начала года единственную гимназию в городе покинуло 43 ученика. ”Я не считаю, что это проблема, — признается заведующий кафедры гуманитарных наук. — Причины ухода, это внутренние правила и то, что тяжело учиться на эстонском языке”. Все 10-классники учатся полностью на эстонском. 11 и 12-классники по системе 60/40.
Интервью с ученицей гимназии можете прочитать ЗДЕСЬ.
Недавно в этой аудитории выступали солдаты НАТО на английском языке. Гуляя по школе, Рууссаар говорит с гимназистами только по-эстонски. С журналистами по-русски.
”Представляете, какое у наших русскоязычных выпускников будет хорошее положение на рабочем рынке? Свободный русский язык, отличный эстонский и английский, плюс еще один язык можно выбрать по желанию: итальянский, испанский, французский или немецкий. Те русские, кто заканчивают эту гимназию, в лучшем положении, чем эстонцы”, — объясняет он.
На большой перемене играет молодежная музыка. Все уроки сдвоенные — по полтора часа. С 11:30 до 12:30 большая перемена, между другими парами перерыв — 15 минут. Звонка в гимназии нет. В целом атмосфера схожа с университетской. ”Должна быть самодисциплина. Но если я задержу урок хоть на одну минуту, ученики мне сразу об этом сообщат”, — делится распорядком Айнар.
Названия кабинетов — имена известных эстонских деятелей: Пауль Когерман, Юлиус Куперьянов, Георг Лурих, Антон Хансен Таммсааре. Интересно называются и сами классы. Тут нет привычных 10А и 12Б. Вместо этого — G1 и название направления (G1 — 10 класс, G2 — 11 класс и G3 — 12 класс). Направления отличаются от всех обычных школ. Не только типичные: математический и гуманитарный классы, а с упором на медицину, журналистику, инженерию, педагогику, естественно-математические предметы, эстонский язык и искусство. Кстати, спортивного зала в школе нет. Вместо уроков физкультуры танцы, занятия на стадионе или в соседнем парке.
Все кабинеты всегда открыты. У учителей и директора нет личных помещений. Только учительская. Зато есть библиотека, но без библиотекаря (на полке заметили одну книгу на русском языке — "Ветви единого древа"). На столах в библиотеке компьютеры и шахматная доска. В каждом классе две доски — обычная, но писать на ней нужно не мелом, а маркером, плюс интерактивная — сенсорная.
Про величину своей зарплаты Рууссаар точно не ответил. ”В Эстонии у учителей нет высоких зарплат. Но здесь действует особый коэффициент, так как школа в Ида-Вирумаа, а моя семья живет в Таллинне”, — уклоняется он от точного ответа.
- Ученики курят?
- Несколько раз видел, сделал замечание. Редко вижу курящих, наверное, прячутся хорошо. Они — взрослые люди. Если они пойдут курить, я же этого не узнаю. Но на территории школы абсолютно запрещается курить.
- А снюс, жевательный табак употребляют?
- Не знаю, не знаю.
Чтобы поступить в эту гимназию, нужно подать заявление на через сайт sais.ee. Через эту систему поступают и в эстонские университеты. Через нее можно посмотреть все оценки ученика. Обязательное условие — B1 по эстонскому языку. 1-го марта будет день открытых дверей. Информацию о поступлении можно найти ЗДЕСЬ.
Впечатление от самого здания и внутреннего распорядка — только положительные. Есть все, что нужно подросткам — компьютеры, камеры, студия, гитары, кабинеты физики и химии не только с пробирками. Есть места, где можно пробовать и творить. Но в стенах госгизмназии все равно чувствовалось напряжение. Тяжелый воздух, если позволите. Например, когда сидишь с человеком, с которым ты раньше дружил, потом поругался и вы опять встретились. Неприятное молчание. Возможно, это изменится в течение нескольких лет. Но как учиться в новой школе (после русской) в 10-классе полностью на эстонском языке, не имея другого выбора — загадка, которая до сих пор не разгадана.
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