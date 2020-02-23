ЭКСКУРСИЯ RusDelfi | В гимназии Кохтла-Ярве нельзя носить капюшоны, нет звонков, есть уроки итальянского и студия

Есть даже помещения для монтажа, рядом в шкафу лежит пять камер, штативы и другая техника для съемок. Сидящих в кабинете девушек Айнар просит отправить файлы тогда, когда смогут. На эстонском с русским акцентом они отвечают, что им осталось всего 15 минут. ”Хорошо, только обязательно пообедайте”, — советует он.

Телефоны на уроках иногда можно использовать для выполнения групповых работ. Во время лекций телефоны нельзя класть на парту. ”Некоторые учителя просят в начале урока положить мобильные на учительский стол”.

С начала года единственную гимназию в городе покинуло 43 ученика. ”Я не считаю, что это проблема, — признается заведующий кафедры гуманитарных наук. — Причины ухода, это внутренние правила и то, что тяжело учиться на эстонском языке”. Все 10-классники учатся полностью на эстонском. 11 и 12-классники по системе 60/40.

Интервью с ученицей гимназии можете прочитать ЗДЕСЬ.

Большая аудитория Foto: Andres Putting

Недавно в этой аудитории выступали солдаты НАТО на английском языке. Гуляя по школе, Рууссаар говорит с гимназистами только по-эстонски. С журналистами по-русски.

”Представляете, какое у наших русскоязычных выпускников будет хорошее положение на рабочем рынке? Свободный русский язык, отличный эстонский и английский, плюс еще один язык можно выбрать по желанию: итальянский, испанский, французский или немецкий. Те русские, кто заканчивают эту гимназию, в лучшем положении, чем эстонцы”, — объясняет он.

На большой перемене играет молодежная музыка. Все уроки сдвоенные — по полтора часа. С 11:30 до 12:30 большая перемена, между другими парами перерыв — 15 минут. Звонка в гимназии нет. В целом атмосфера схожа с университетской. ”Должна быть самодисциплина. Но если я задержу урок хоть на одну минуту, ученики мне сразу об этом сообщат”, — делится распорядком Айнар.