ЭКСКЛЮЗИВ | Ирене Кяосаар объяснила значение слова "тибла" и рассказала про желанный эстонский язык Нарве

Я рада тому, что в Нарве все больше и больше можно общаться на эстонском языке. Я была вчера в Irish Pub, там было очень много эстонцев! Мне очень нравится говорить по-русски. Я не хочу его забыть. Хочу говорить на нем. Но в Нарве я на русском почти не разговариваю. Это для того, чтобы дать местным возможность говорить на эстонском языке с носителем языка. Мои нарвские коллеги — все русскоязычные, кроме учителей. Мы всегда говорим по-эстонски. Я та самая эстонка в Нарве, которая ходит и говорит на эстонском языке.

Вы купили здесь квартиру?

Да, я купила квартиру. У меня два дома — в Таллинне и Нарве. Здесь тоже мой дом, как и в Таллинне. Я здесь гуляю, хожу в магазин, говорю на эстонском, пытаюсь, по крайней мере. Хотя бы на простом уровне.

Зачем?

Чтобы люди могли общаться на эстонском языке. Чтобы они его слышали. Да, здесь 97% русскоязычных, но мы все-таки мы в Эстонии. И мне кажется, люди хотят этого. Весной были в мебельном магазине. Признаюсь, тогда я перешла на русский. Я была с другом, с ним мы говорим на эстонском языке, продавцы поняли, что мы эстонцы. Они плохо говорили, но просили общаться с ними на эстонском языке, они хотели просто поговорить, в обычной, рабочей атмосфере. Мы были там час, потом вышли, выдохнули и сказали друг другу: ох, это было сравни уроку!

Почему?

Мы медленно говорили, пытались выбирать простые слова, объясняли что-то. Мне кажется, тут это начинают ценить. Честно говоря, я, как эстонка, никогда не видела, чтобы на меня кто-то плохо посмотрел. Или сказал, ”че ты говоришь на эстонском в Нарве”. Такого не было. Люди, которые к нам приходят, реально хотят учиться. Они благодарны возможности быть в языковой среде.

Зачем местным знать эстонский язык?

Если мы говорим про молодых, то ясно, что они хотят учиться, работать, зарабатывать больше.

Это понятно. А тем, кто постарше, зачем он нужен в Нарве?

Мне кажется, люди хотят быть часть эстонского общества. Больше понимать, что происходит в стране. Чувствовать себя увереннее.