Екатерина Васильева ждет ребенка от Мартина Репинского?

До издания Kroonika дошли слухи, что вице-председатель Йыхвиского горсобрания Екатерина Васильева ждет от бывшего старейшины волости Йыхви Мартина Репинского ребенка.
Примечательно, что сама Васильева в разговоре с изданием не подтвердила, но и не опровергла эти утверждения.
На вопрос о том, почему Сирет Котка-Репински не дает развода, Васильева ответила, что это надо спросить у самих Сирет и Мартина.
Более подробных комментариев она давать не стала. ”Мне действительно не хотелось бы давать сейчас каких-либо комментариев”, — сказала Васильева.
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