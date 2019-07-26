26.07.2019, 10:38

Екатерина Васильева ждет ребенка от Мартина Репинского?

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rus.delfi.ee
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Екатерина Васильева ждет ребенка от Мартина Репинского?
Erakogu

До издания Kroonika дошли слухи, что вице-председатель Йыхвиского горсобрания Екатерина Васильева ждет от бывшего старейшины волости Йыхви Мартина Репинского ребенка.

Примечательно, что сама Васильева в разговоре с изданием не подтвердила, но и не опровергла эти утверждения.

На вопрос о том, почему Сирет Котка-Репински не дает развода, Васильева ответила, что это надо спросить у самих Сирет и Мартина.

Более подробных комментариев она давать не стала. ”Мне действительно не хотелось бы давать сейчас каких-либо комментариев”, — сказала Васильева.

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