Екатерина Васильева ждет ребенка от Мартина Репинского?

Примечательно, что сама Васильева в разговоре с изданием не подтвердила, но и не опровергла эти утверждения.

На вопрос о том, почему Сирет Котка-Репински не дает развода, Васильева ответила, что это надо спросить у самих Сирет и Мартина.

Более подробных комментариев она давать не стала. ”Мне действительно не хотелось бы давать сейчас каких-либо комментариев”, — сказала Васильева.