Екатерина Васильева рассказала, как Мартин Репинский сделал ей предложение руки и сердца

Мы встретились в первый раз, когда я баллотировалась в Йыхвиское самоуправление по спискам Центристской партии. Вначале у нас были только рабочие отношения. Когда я стала работать в горуправе, а Мартин был волостным старейшиной, то мы стали больше общаться и много времени проводили вместе. Через некоторое время наши отношения вышли на новый уровень. Теперь мы вместе уже 2.5 года.
Вы помолвлены, дата свадьбы уже назначена? Произойдет ли это в этом году?
Это мы хотели бы оставить в секрете. Скажу так, что свадьба будет, но пока мы не раскрываем дат.
Как Мартин сделал вам предложение?
Это был очень интересный сюрприз. Мы были дома. Жили тогда еще в Йыхви. И кто-то постучал в дверь. Я открыла дверь и увидела, что на террасе стоит огромная коробка. Я сильно удивилась. Эту коробку заносят в дом и я начинаю открывать ее. Первым делом я увидела огромный букет красных роз. И была записка, где было написано, как Мартин видит нашу дальнейшую совместную жизнь, как он хочет просыпаться со мной каждый день, быть со мной до конца своих дней. В огромной коробке было много разных коробочек. Я открывала каждую и в каждой из них был подарочек. Где-то было куча моих любимых шоколадок, где-то мое любимое вино. В последней коробочке было письмо, и там было написано: "Я хочу ,чтобы ты стала моей женой, выйдешь ли ты за меня замуж?" Там еще лежало кольцо. Было очень красиво.
На самом деле я даже не думала о предложении все это время, находясь с ним. Он сам к этому пришел. Я уже была замужем, у меня не было такого, что я поскорее хожу замуж. Это было неожиданностью для меня. И когда я открывала эти коробки, я не думала, что там будет предложение руки и сердца. Я думала, что просто он устроил мне сюрприз и не более.
Он не прям так супер часто делает сюрпризы. Иногда бывает. Редко, но метко.
Мартин — романтик?
Иногда, да. Я не скажу, что он прям супер романтик, но возьмет без повода и подарит букет цветов, чтобы поднять мне настроение.
Вы переехали в Таллинн, ваш старший ребенок тоже ходит в школу в Таллинне?
Старшему сыну исполнилось 7 лет. Он пошел в школу уже в 6 с половиной. Я сама решила отдать в этом возрасте сына в школу, он был в принципе готов. В школе в Пирита все на эстонском. В Йыхви он ходил в эстонский садик и воспитатели сказали,что он готов к школе. Младшей дочери 3.5 года. Мы переехали в Таллинн в прошлом году. Точнее 31 августа, на мой день рождения.
Часто ли вы проводите время с детьми Мартина?(У Мартина тоже двое детей. Морган — от брака с Сирет Котка, и Ваня — от первого брака).
Например, сейчас эти выходные все дети с нами. И Морган, и Ваня, Филипп и Алиса. По разному бывает. Иногда мы все вместе, в другой раз нет. Морган у нас долго был на новогодние праздники. Вообще так, что Морган живет с Сирет, а Ваня живет со своей мамой (Мартина первый брак). У нас с Морганом отличные отношения. У них с моей дочерью Алисой очень маленькая разница в возрасте и они хорошо ладят. Морган очень любит к нам приезжать с Мартином и плачет, когда уезжает.
Где вы сейчас живете?
Живем мы с Мартином и детьми в рядном боксе. В районе Пирита. Мартин живет на 2 города. Он в Йыхви теперь очень часто стал ездить, там у него ферма и, конечно же, политическая карьера. Он часто остается ночевать в Йыхви. Я сейчас езжу Йыхви редко, потому что младшая дочь ходит в садик, а старший сын в школу и все это в Таллинне. Дом в Йыхви мы продали. У нас в Йыхви еще есть трехкомнатная квартира.
Екатерина, вы поете, и у вас недавно вышла новая песня.
Я как только переехала в Таллинн, то решила, что пора осуществить свою детскую мечту. Я с самого детства хотела стать певицей и решила, что надо какие-то шаги к этому предпринимать. И поэтому я решила записать первую песню. Релиз моей новой песни будет в пятницу. Песня называется "Lips on you". Эта песня написана в стиле House. И она на английском языке. Песню написал очень талантливый автор, он сам из Москвы, зовут Матвей Эммерсон. Я сама на него вышла, а он буквально сразу мне ответил. Работает с такими популярными группами, как Серебро… Про клип пока что точно не могу сказать, думала сделать клип, но скорее всего мы не успеваем его сделать. Так что первая песня будет без клипа. Очень хочу в будущем выпустить альбом.
Кстати, я не только пою, еще учусь играть на пианино, чтобы в будущем писать слова для своих песен. Я сейчас занимаюсь серьезно вокалом вместе с учителем. Я поступила в школу пения WAF и с февраля буду ходить на занятия. Я очень хочу развиваться в этой сфере.
Я бы даже хотела спеть дует с Оттем Лепландом, он, кстати, один из педагогов в этой школе.
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