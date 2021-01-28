Екатерина Васильева рассказала, как Мартин Репинский сделал ей предложение руки и сердца

Как начались ваши отношения с Мартином?

Мы встретились в первый раз, когда я баллотировалась в Йыхвиское самоуправление по спискам Центристской партии. Вначале у нас были только рабочие отношения. Когда я стала работать в горуправе, а Мартин был волостным старейшиной, то мы стали больше общаться и много времени проводили вместе. Через некоторое время наши отношения вышли на новый уровень. Теперь мы вместе уже 2.5 года.

Вы помолвлены, дата свадьбы уже назначена? Произойдет ли это в этом году?

Это мы хотели бы оставить в секрете. Скажу так, что свадьба будет, но пока мы не раскрываем дат.

Как Мартин сделал вам предложение?

Это был очень интересный сюрприз. Мы были дома. Жили тогда еще в Йыхви. И кто-то постучал в дверь. Я открыла дверь и увидела, что на террасе стоит огромная коробка. Я сильно удивилась. Эту коробку заносят в дом и я начинаю открывать ее. Первым делом я увидела огромный букет красных роз. И была записка, где было написано, как Мартин видит нашу дальнейшую совместную жизнь, как он хочет просыпаться со мной каждый день, быть со мной до конца своих дней. В огромной коробке было много разных коробочек. Я открывала каждую и в каждой из них был подарочек. Где-то было куча моих любимых шоколадок, где-то мое любимое вино. В последней коробочке было письмо, и там было написано: "Я хочу ,чтобы ты стала моей женой, выйдешь ли ты за меня замуж?" Там еще лежало кольцо. Было очень красиво.

Та самая коробка с подарками

На самом деле я даже не думала о предложении все это время, находясь с ним. Он сам к этому пришел. Я уже была замужем, у меня не было такого, что я поскорее хожу замуж. Это было неожиданностью для меня. И когда я открывала эти коробки, я не думала, что там будет предложение руки и сердца. Я думала, что просто он устроил мне сюрприз и не более.

Он не прям так супер часто делает сюрпризы. Иногда бывает. Редко, но метко.

Мартин — романтик?

Иногда, да. Я не скажу, что он прям супер романтик, но возьмет без повода и подарит букет цветов, чтобы поднять мне настроение.

Вы переехали в Таллинн, ваш старший ребенок тоже ходит в школу в Таллинне?