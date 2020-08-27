Екатерина Васильева покинула Йыхвиское волостное собрание. Новым депутатом стала Илона Калдре

"Отчасти мое решение связано с тем, что мы с Мартином (депутат Рийгикогу Мартин Репинский, спутник жизни Екатерины Васильевой — прим. rus.err.ee) планируем жить на два города — Йыхви и Таллинн, но в целом я просто устала и не буду работать депутатом в волостном собрании этого созыва. Это уже точно. А что будет следующей осенью — этого я пока не знаю. Еще не решила, стану ли вновь баллотироваться", — сказала в среду вечером Васильева в беседе с корреспондентом rus.err.ee.

"Мы решили, что в нашей семье политикой будет заниматься Мартин. Во всяком случае в ближайшее время", — добавила Екатерина Васильева.

В волостном собрании Екатерина Васильева замещала Мартина Репинского, который продлил приостановление своих депутатских полномочий до конца ноября. До 25 ноября новым замещающим депутатом будет работать Илона Калдре.