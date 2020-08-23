Два очага коронавируса в Ида-Вирумаа дали свыше 30 случаев заражения

Как уже сообщалось, в Ида-Вирумаа в настоящее время выявлено два очага коронавируса: первый — бар Jõhvi Kelder и второй — шахта "Эстония".
1. Как сообщил в воскресенье Департамент здоровья, 9 заразившихся — посетители бара (из них двое — работники шахты "Эстония"), остальные шестеро — члены семей и знакомые посетителей бара. Всего через бар Jõhvi Kelder заразились 15 человек.
2. На шахте Эстония инфицировано 13 работников (включая первых двух, которые подхватили вирус в Jõhvi Kelder). Заболели также семеро близких и знакомых инфицированных. Таким образом (если не считать два йыхвиских случая), число больных в этом очаге достигло 18 человек.
За последние сутки в Эстонии зарегистрировали еще 7 новых случаев заражения коронавирусом. Пять из них — в Ида-Вирумаа, по одному — в Харьюмаа и Тартумаа.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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