23.08.2020, 13:09

Два очага коронавируса в Ида-Вирумаа дали свыше 30 случаев заражения

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EST 16
Joel Starkopf ja kunstlik kooma
Foto: Hendrik Osula

Как уже сообщалось, в Ида-Вирумаа в настоящее время выявлено два очага коронавируса: первый — бар Jõhvi Kelder и второй — шахта "Эстония".

1. Как сообщил в воскресенье Департамент здоровья, 9 заразившихся — посетители бара (из них двое — работники шахты "Эстония"), остальные шестеро — члены семей и знакомые посетителей бара. Всего через бар Jõhvi Kelder заразились 15 человек.

2. На шахте Эстония инфицировано 13 работников (включая первых двух, которые подхватили вирус в Jõhvi Kelder). Заболели также семеро близких и знакомых инфицированных. Таким образом (если не считать два йыхвиских случая), число больных в этом очаге достигло 18 человек.

За последние сутки в Эстонии зарегистрировали еще 7 новых случаев заражения коронавирусом. Пять из них — в Ида-Вирумаа, по одному — в Харьюмаа и Тартумаа.

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