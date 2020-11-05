ДРАМА В СИЛЛАМЯЭ | "Мы отлично ладим!" Мужчина вытолкнул брата из окна третьего этажа
В Силламяэ свидетели видели, как мужчина вытолкнул своего брата из окна третьего этажа, но пострадавший утверждает, что спрыгнул сам.
В Силламяэ свидетели видели, как мужчина вытолкнул своего брата из окна третьего этажа, но пострадавший утверждает, что спрыгнул сам.
Братья Екименко из Силламяэ Александр (68) и Евгений (63) изрядные выпивохи. 2 ноября 2019 года в 21:22 Евгений вытолкнул стоявшего на подоконнике Александра с окна третьего этажа. Александр с треском упал на бетон у стены дома, а брат бросил на него сверху нектарин и закрыл окно.
Старший брат все же выжил, сломав левую бедренную кость, берцовую кость, правую пяточную кость, лодыжки, крестец, таз, три ребра, пятый поясничный позвонок без повреждения спинного мозга. Все, что он помнит, это как больно было лежать на бетоне и что проходившие мима люди сказали: "смотри, старый алкаш валяется на земле!"
Однако все происходившее видели две школьницы. Они видели, как в окне на третьем этаже дома по адресу Кеск, 63 стоят два мужчины и один толкает другого вниз. Девочки позвонили в Спасательный центр и скорая помощь привезла Александа в Нарвскую больницу. Кстати, Александр уже падал в 2013 году с высоты 7,5 метров на бетон.
Евгений, пьяный в стельку, сам выходит на улицу и ведет полицейских в квартиру. Он рассказывает, что вытолкнул брата из окна, показывает из какого именно. Его рассказ записывает камера на груди полицейского. 11 ноября Евгения берут под стражу по подозрению в попытке убийства.
15 января 2020 Александра выписывают из больницы и он тут же спешит к следователю, так как услышал, что его брату светит как минимум шесть лет срока ща попытку убийства. Сам Александр отсидел в тюрьме за причинение телесных повреждений сотруднице полиции.
"Мой брат невиновен", — вдруг заявляет Александр. По его словам, он сам залез на подоконник, хотел раздвинуть занавески и выпал из окна. Свидетель парирует, что такому рассказу никто не поверит.
15 июня в Вируском уездном суде прошло первое заседание по уголовному делу Евгения. На нем Александр заявил: "Евгений невиновен. Виновен я сам!"
Александр вовсю нахваливает брата и упоминает о своем "отвратительном поступке". На вопрос судьи пояснить, что он имеет ввиду пострадавший рассказывает, что он устал копаться в мусорных контейнерах и подбирать сигаретные бычки.
"Мне казалось, что уже хватит, я достаточно пожил, вырастил дочь, уже и внук есть. Я решил свести счеты с жизнью", — делает неожиданное признание Александр. На вопрос судьи он пояснил, что решил выпрыгнуть из окна 2 ноября 2019 года.
Сколько они с братом выпили в тот вечер, Александр не знает. Говорит лишь, что если бы выпил столько же, сколько брат, то помер. Потом он начал бежать, потому что на него пошел ледокол, а на его носу была его первая жена в пасти акулы — вот что помнит пострадавший.
То, как он выпрыгнул из окна, он не помнит, а помнит лишь, что кто-то его удерживал. Зато он помнит, как проходившая мимо пара назвала его старым алкашом, валяющимся на земле.
1 ноября 2019 года Евгений внезапно приехал к брату Александру в Силламяэ. Он рассказал, что бывшая жена купила в городе квартиру, и Евгений теперь переедет из Таллинна в Силламяэ и будет там жить, а это нужно отметить. Братья пошли в магазин, купил джин, водку, ликер. В тот день ничего особенного не произошло — братья выпили и легли спать.
На следующее утро мужчины проснулись около 10:00 и устроили попойку до трех часов дня. Потом Евгений с друзьями сходил в баню и выпил там литр водки, сверху залив ее пивом.
Обратно к Александру Евгения привезли на машине, так как идти сам он не мог. Около восьми часов он был дома и завалился спать. Спустя час Евгений пошел в туалет и увидел, как Александр лезет на подоконник. Евгений выругался, побежал к брату и схватил его за ноги, но тот выпал из окна. Именно так описывает инцидент в суде сам Евгений. Он якобы никого не толкал.
Эксперт в суде говорит, что если бы Александра кто-то вытолкнул из окна, то он бы упал дальше от стены дома, а не на бетонный участок сразу под ней.
Однако ранее Евгений рассказал полицейским совершенно другую историю. "Я подошел к кону спальни, открыл его. Схватил Александра за грудки, подтащил к окну и вытолкнул его спиной вперед из окна", — вот какие показания подозреваемый дал во время следствия.
Это еще не все показания: "Спустя некоторое время после моего приезда мы с братом поругались. Помню, что толкнул Александра и он упал на пол между кушеткой и окном".
В своей заключительной речи Евгений говорит, что человек приходит на этот свет, чтобы подготовиться к следующей жизни, а он не хочет в следующей жизни быть собакой или камнем на обочине. Он утверждает, что произошедшее — не преступление, а глупая ошибка.
В итоге суд все же признал Евгения виновным — но не в попытке убийства, а в причинении тяжелых телесных повреждений. Его приговорили к четырем с половиной годам реального тюремного заключения.
Адвокат Евгения обжаловал постановление суда и требует признать своего подзащитного невиновным.
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