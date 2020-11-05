ДРАМА В СИЛЛАМЯЭ | "Мы отлично ладим!" Мужчина вытолкнул брата из окна третьего этажа

Братья Екименко из Силламяэ Александр (68) и Евгений (63) изрядные выпивохи. 2 ноября 2019 года в 21:22 Евгений вытолкнул стоявшего на подоконнике Александра с окна третьего этажа. Александр с треском упал на бетон у стены дома, а брат бросил на него сверху нектарин и закрыл окно.

Старший брат все же выжил, сломав левую бедренную кость, берцовую кость, правую пяточную кость, лодыжки, крестец, таз, три ребра, пятый поясничный позвонок без повреждения спинного мозга. Все, что он помнит, это как больно было лежать на бетоне и что проходившие мима люди сказали: "смотри, старый алкаш валяется на земле!"

Однако все происходившее видели две школьницы. Они видели, как в окне на третьем этаже дома по адресу Кеск, 63 стоят два мужчины и один толкает другого вниз. Девочки позвонили в Спасательный центр и скорая помощь привезла Александа в Нарвскую больницу. Кстати, Александр уже падал в 2013 году с высоты 7,5 метров на бетон.

Евгений, пьяный в стельку, сам выходит на улицу и ведет полицейских в квартиру. Он рассказывает, что вытолкнул брата из окна, показывает из какого именно. Его рассказ записывает камера на груди полицейского. 11 ноября Евгения берут под стражу по подозрению в попытке убийства.

15 января 2020 Александра выписывают из больницы и он тут же спешит к следователю, так как услышал, что его брату светит как минимум шесть лет срока ща попытку убийства. Сам Александр отсидел в тюрьме за причинение телесных повреждений сотруднице полиции.

Толкнул или пытался остановить?



"Мой брат невиновен", — вдруг заявляет Александр. По его словам, он сам залез на подоконник, хотел раздвинуть занавески и выпал из окна. Свидетель парирует, что такому рассказу никто не поверит.

15 июня в Вируском уездном суде прошло первое заседание по уголовному делу Евгения. На нем Александр заявил: "Евгений невиновен. Виновен я сам!"

Александр вовсю нахваливает брата и упоминает о своем "отвратительном поступке". На вопрос судьи пояснить, что он имеет ввиду пострадавший рассказывает, что он устал копаться в мусорных контейнерах и подбирать сигаретные бычки.