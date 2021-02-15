Доставка из онлайн-магазина Rimi теперь доступна и в Ида-Вирумаа

”Услуги онлайн-магазина Rimi теперь доступны в четырех крупнейших уездах Эстонии — помимо Ида-Вирумаа, курьерской службой нашего интернет-магазина могут воспользоваться жители Харьюского, Тартуского и Пярнуского уездов. Хотя мы еще не охватили все населенные пункты в этих регионах, мы каждый день работаем над этим”, — сказала менеджер Rimi по электронной коммерции Хелен Ледней.

”В гипермаркете Fama Rimi в Нарве с прошлой осени открыта зона drive, благодаря чему клиенты могут сделать покупки в интернет-магазине и забрать их в удобное время, причем работник магазина загрузит товары прямо в багажник автомобиля”. Хелен Ледней отмечает, что зона drive очень безопасна с точки зрения распространения коронавируса, поскольку поставщик услуг не вступает в контакт с покупателем.

Rimi рекомендует привязать свою карту клиента к счету в онлайн-магазине, что позволит покупателям получать персональные предложения, пользоваться акциями для постоянных клиентов, а также накапливать бонусные деньги Rimi. В течение следующих 3 месяцев Rimi удваивает бонусы за каждую покупку фруктов и овощей. Кроме того, приобретя 60-дневный пакет услуг доставки на дом (1,99 евро), клиент может заказывать товары каждый день без дополнительной платы за доставку, включая покупки стоимостью менее 49,99 евро. Минимальная сумма заказа — 20 евро. По понедельникам во всех магазинах Rimi пенсионерам действует скидка 10%.

С точной картой доставки можно ознакомиться здесь.