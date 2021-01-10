Доставайте коньки! В Йыхви будет три катка

В субботу утром работники водоканала Järve Biopuhastus начали заливать каток возле Йыхвиского концертного дома, передала "Актуальная камера". По словам специалистов, лед еще слишком тонкий, нужно подождать несколько дней, чтобы он стал подходящим для массового катания.

В Йыхви решили сделать сразу три небольших площадки.

"С учетом карантина и того, что дети и взрослые сейчас не могут заниматься в спортзалах, мы решили залить третий каток. Почему три, а не один большой? Мы рассматриваем эту перспективу, но сейчас делаем все, чтобы у детей во всех частях города была возможность добраться до катка", — объяснил председатель Йыхвиского волостного собрания Алексей Наумкин.

В Ида-Вирумаа катки залиты также в Тойла и Ийзаку. В ближайшие дни, по заверениям руководителей самоуправлений, катки появится и в других местах Северо-Востока.