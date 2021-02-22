Дороги в Ида-Вирумаа стали непроходимыми и опасными: на шоссе Таллинн-Нарва уже произошло несколько аварий

Так, в 5:40 произошла авария на 195 км шоссе, где из-за скользкой дороги грузовик встал поперек дороги. Движение было перенаправлено через Нарва-Йыэсуу. На пути к месту происшествия полицейские заметил еще один грузовик, нуждающийся в помощи.

В 4:50 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на 197 км шоссе Таллинн-Нарва, где из-за гололеда столкнулись два легковых авто. К счастью, никто не пострадал и далее случаем займутся страховые фирмы.

”Дороги сейчас очень скользкие. Только за утро полиции сообщили о нескольких авариях, произошедших из-за гололеда. Все участники дорожного движения должны быть предельно внимательны и приложить все усилия, чтобы передвижение было максимально безопасным”, — сказал комиссар Нарвского отделения полиции Идаской префектуры Сильвер Пялсинг.

”О том, что дороги скользкие, говорит и тот факт, что начиная с 190 км шоссе Таллинн-Нарва дороги по сути стали непроходимыми: средняя скорость движения составляет 20-30 км/ч. Просим водителей выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями, чтобы автомобили не съезжали с дороги и чтобы при необходимости можно было среагировать на ситуацию. Также крайне важно соблюдать достаточную дистанцию во избежание наезда на другой автомобиль”, — добавил Пялсинг.

По сообщению транспортного департамента, в Восточной Эстонии сегодня ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем в районе нуля или чуть ниже, из-за чего на дорогах существует опасность обледенения.

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