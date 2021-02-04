Договор подписан: работы по реконструкции в Нарве Ратуши и строительству площади начнутся летом

В Нарве подписан договор между городскими властями и строительной компанией Ehitustrust о реконструкции здания Ратуши, а также о строительстве Стокгольмской площади, а также передан ключ от городской Ратуши.

По словам руководства строительной компании, у них уже есть определенный опыт реконструкции подобных исторических объектов, так что работы в Нарвской Ратуше их не пугают.

Работы по реконструкции Ратуши и строительству площади начнутся этим летом, и 5 декабря 2022 года строители должны сдать объект и вернуть городу ключ от Ратуши, где в дальнейшем разместится горсобрание Нарвы.