Договор подписан: работы по реконструкции нарвской Ратуши и строительству площади начнутся летом
В четверг, 4 февраля, был подписан договор о строительных работах в рамках проекта реконструкции Нарвской ратуши и Ратушной площади.
В четверг, 4 февраля, был подписан договор о строительных работах в рамках проекта реконструкции Нарвской ратуши и Ратушной площади.
В Нарве подписан договор между городскими властями и строительной компанией Ehitustrust о реконструкции здания Ратуши, а также о строительстве Стокгольмской площади, а также передан ключ от городской Ратуши.
По словам руководства строительной компании, у них уже есть определенный опыт реконструкции подобных исторических объектов, так что работы в Нарвской Ратуше их не пугают.
Работы по реконструкции Ратуши и строительству площади начнутся этим летом, и 5 декабря 2022 года строители должны сдать объект и вернуть городу ключ от Ратуши, где в дальнейшем разместится горсобрание Нарвы.
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