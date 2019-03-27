ДО ПЯТИ ЛЕТ: В Нарве на полмесяца арестован молодой человек, который целился из пневматики в пограничников

Для выяснения всех обстоятельств данного происшествия было начато уголовное производство, по статье пенитенциарного кодекса, рассматривающей грубое нарушение общественного порядка.

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения суда молодой человек был взят под стражу сроком на 15 дней. Прокуратура ходатайствовала в суде о взятии молодого человека под стражу сроком на два месяца.

На данный момент уголовное дело находится в досудебном производстве.

За грубое нарушение общественного порядка с применением оружия, законом предусмотрено в качестве наказания денежное наказание или тюремное заключение сроком до 5 лет.