ДО ПЯТИ ЛЕТ: В Нарве на полмесяца арестован молодой человек, который целился из пневматики в пограничников

Вечером 15 марта 18-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, целился в Нарве на улице Пушкина в 43-летнего пограничника из пневматического оружия. Пограничники Идаской префектуры задержали молодого человека в качестве подозреваемого на месте происшествия, сообщила Delfi пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова.
Для выяснения всех обстоятельств данного происшествия было начато уголовное производство, по статье пенитенциарного кодекса, рассматривающей грубое нарушение общественного порядка.
По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения суда молодой человек был взят под стражу сроком на 15 дней. Прокуратура ходатайствовала в суде о взятии молодого человека под стражу сроком на два месяца.
На данный момент уголовное дело находится в досудебном производстве.
За грубое нарушение общественного порядка с применением оружия, законом предусмотрено в качестве наказания денежное наказание или тюремное заключение сроком до 5 лет.