ДО И ПОСЛЕ | Остаточное загрязнение на территории бывшего шинного завода в Кохтла-Нымме устранено

По словам Раймо Яаксоо, руководителя проекта из водного отдела Министерства окружающей среды, грунт на загрязненном нефтепродуктами участке снимали ковшом на глубину два метра, до поверхности известняка. ” Полностью очищен даже самый загрязненный участок, тот самый, где когда-то стояли старые надземные емкости для топочного масла. На территории старого шинного завода больше нет луж, в которых стояли разлитые когда-то загустевшие нефтепродукты. Распространение загрязнения остановлено, и эта территория снова пригодна для использования”, — сказал Яаксоо.

На фото выше — территория завода до очистки. А на этом фото — после:

Imbi Mets/Keskkonnaamet

Результаты выполненного в 2013 году исследования показали, что на самом крупном загрязненном участке бывшего шинного завода находится порядка 1 000 м3 тяжелых нефтепродуктов. Однако, на самом деле их объем оказался значительно меньше, чем ожидалось. По словам Яаксоо, за счет этого удалось выкопать и вывезти с объекта значительно больше загрязненного грунта.

Бывший шинный завод в Кохтла-Нымме — первый объект проекта LIFE IP CleanEST, где начались работы по устранению остаточного загрязнения. Оно берет свое начало в 30-х годах прошлого века, когда на этой территории действовал британский нефтеперерабатывающий завод. В советское время здесь же был построен шинный завод.

LIFE IP CleanEST — это проект по реализации мероприятий по улучшению состояния водоемов. Это самый первый крупномасштабный и высокоэффективный проект в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, охватывающий реки, водоемы прибрежной зоны и объекты остаточного загрязнения, некоторые из которых относятся к середине прошлого века.

Проект финансируется программой LIFE Европейской комиссии и Эстонским государством. Его общая стоимость составляет 16,7 миллиона евро.