До февральских каникул в школах Нарвы смогут учиться контактно не более 75% учеников

Восточное региональное управление Департамента здоровья отметило, что в школах сложно соблюдать дистанцию. Частичное заполнение школ — одна из мер, которая до сих пор эффективно помогала предотвращать вспышки заболеваний в школах Нарвы.
По рекомендации Департамента здоровья в период 15.-19.02.2021 контактные занятия проводятся в 1-4, 9 и 12 классах, а по решению директора к занятиям в здании школы допускаются ученики других классов при условии, что одновременно на контактном обучении находится до 75% обучающихся в этой школе учеников.
С 22.02.2021 в школах Нарвы начнутся школьные каникулы. Вопрос о необходимости продления, усиления или смягчения ограничений будет
рассмотрен в середине последней недели февраля в сотрудничестве с директорами школ Нарвы. Решение будет принято на основе данных, прогнозов роста заболеваемости и рекомендаций Департамента здоровья.
Все учащиеся старше 12 лет должны носить в школе маски. Маски для школ предоставляет город.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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