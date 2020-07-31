31.07.2020, 11:20

"Дни Нарвы" переносятся на 2021 год. Зато на них выступит группа ”Сплин”


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"Дни Нарвы" переносятся на 2021 год. Зато на них выступит группа ”Сплин”
Foto: Narva Linnavalitsus

Крупнейшее мероприятие года в Нарве – «Дни Нарвы» и международный фестиваль современного искусства «Мост дружбы» переносятся на 2021 год. Праздник пройдет с 3 по 6 июня 2021 года. Хэдлайнер главного концерта – группа «Сплин».

В связи с распространением коронавируса и обусловленной им быстро меняющейся ситуацией во многих странах до сих пор действуют существенные ограничения. На основании сегодняшних данных нельзя быть уверенным, возможно ли будет проведение крупных международных мероприятий без ограничений в количестве зрителей в ближайшие месяцы.

Исходя из действующих ограничений, проведение в настоящее время традиционных уличных многотысячных мероприятий, к сожалению, не является возможным. В связи с этим было принято решение перенести программу Дней города Нарвы на 3-6 июня 2021 года. Исполнители, которые должны были выйти на сцену в этом году, подтвердили свое участие в 2021 году. Хэдлайнером на Днях города в июне следующего года впервые в Нарве станет Александр Васильев и легендарная группа ”Сплин”.

В конце августа при участии города в Нарве пройдут менее массовые, но очень яркие новые интересные мероприятия.

Мероприятия в рамках программы ”Нарва — Осенняя Столица Эстонии” состоятся в запланированные сроки с 22 сентября по 21 декабря 2020 года. Жителей и гостей нашего города будет ждать большая культурная программа.

Организаторы благодарят всех за понимание и надеются, что все запланированные мероприятия состоятся в новые сроки.

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