"Дни Нарвы" переносятся на 2021 год. Зато на них выступит группа ”Сплин”

В связи с распространением коронавируса и обусловленной им быстро меняющейся ситуацией во многих странах до сих пор действуют существенные ограничения. На основании сегодняшних данных нельзя быть уверенным, возможно ли будет проведение крупных международных мероприятий без ограничений в количестве зрителей в ближайшие месяцы.

Исходя из действующих ограничений, проведение в настоящее время традиционных уличных многотысячных мероприятий, к сожалению, не является возможным. В связи с этим было принято решение перенести программу Дней города Нарвы на 3-6 июня 2021 года. Исполнители, которые должны были выйти на сцену в этом году, подтвердили свое участие в 2021 году. Хэдлайнером на Днях города в июне следующего года впервые в Нарве станет Александр Васильев и легендарная группа ”Сплин”.

В конце августа при участии города в Нарве пройдут менее массовые, но очень яркие новые интересные мероприятия.

Мероприятия в рамках программы ”Нарва — Осенняя Столица Эстонии” состоятся в запланированные сроки с 22 сентября по 21 декабря 2020 года. Жителей и гостей нашего города будет ждать большая культурная программа.

Организаторы благодарят всех за понимание и надеются, что все запланированные мероприятия состоятся в новые сроки.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!