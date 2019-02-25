25.02.2019, 21:49

Дизайн-инкубатор в Нарве предлагает программу для начинающих предпринимателей на русском языке


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Дизайн-инкубатор в Нарве предлагает программу для начинающих предпринимателей на русском языке
Foto: Tallinna Loomeinkubaator

Нарвский мультимедиа-инкубатор OBJEKT в сотрудничестве с Таллиннском Инкубатором творческой экономики проведут в Нарве программу для молодых предприятий в области дизайна – это будет интенсивное практическое обучение для начинающих творческих бизнесменов Ида-Вирумаа, которое поможет создать свою фирму, научиться ею управлять и запустить успешный бизнес. Старт 7 марта.

Обучение пройдет на русском языке. В программе — тренинги, практические работы, персональные консультации с менторами, посещение Таллиннского Инкубатора и представление бизнес-проектов участников. Программа состоит из четырех тематических блоков, каждый из которых приблизит участников к успеху.

На обучение могут регистрироваться команды в составе от одного до четырех человек, которые представляют одну бизнес-идею. Программа нацелена на начинающих предпринимателей в сфере творческой экономики.

Цена: 48 евро / команда. Регистрация до 2 марта 2019 включительно — здесь.

Программа:


1 часть

  • 7 марта 14:30-17:45 в Нарве
  • Основы создания предприятия. Бизнес-модель.
  • Ментор: Пеэтер Марк
  • Миссия, видение, ценности вашего предприятия и бренда. Бизнес-модели для разных предприятий.
  • Какова ваша бизнес-модель?


2 часть

  • 22 марта 14:30-17:45 в Нарве
  • Клиент и ценностное предложение.
  • Ментор: Пеэтер Марк
  • Кто ваш клиент? Какую ценность ваш продукт представляет клиенту? Что для него важно на самом деле? Как это протестировать?
  • Тестирование вашего продукта на потенциальной аудитории.
  • Бизнес-модель для вашего предприятия.


3 часть

  • 12 апреля 14:30-17:45 в Нарве
  • Финансы, себестоимость продукта, налоги, основы ведения бухгалтерии.
  • Ментор: Пеэтер Марк
  • Как начать предпринимательскую деятельность.
  • Расчеты себестоимости продукта.
  • Возможно ли получить прибыль от данного продукта по данной цене?
  • Составление базового финансового прогноза.


4 часть

  • Поездка в Таллиннский Инкубатор креативной экономики.
  • (Дата будет назначена на первом занятии. Транспорт обеспечат организаторы)
  • Менторы: Пеэтер Марк, Маргус Альвисте, Ульви Кала, Керсти Тянавсуу, а также консультанты Таллиннского Инкубатора.
  • Экскурсия в Инкубатор, встреча с предприятиями-инкубантами.
  • Персональные консультации с менторами.
  • Участники проекта представят свои бизнес-проекты и получат обратную связь от консультантов Таллиннского Инкубатора.


Менторы:

Пеэтер Марк — ментор Таллиннского Инкубатора креативной экономики, который работал со многими начинающими предприятиями в ходе программы инкубации, консультируя их по различным вопросам от стратегического управления до руководства продажами и экспорта. Он опытный предприниматель, сейчас работающий в области B2B-продаж и маркетинга. В последние годы он сфокусировался на стартапах, в том числе основал фирмы, занимающиеся облачными сервисами, такие как Cloutex и Cloudbee.

Маргус Альвисте — преподаватель и ментор с 20-летним опытом. Его направления — это стратегическое управление, управление изменениями, лидерство. Именно то, что нужно начинающим предпринимателям.

Ульви Кала — глава фирмы Baltic Intertex, которая помогает модным дизайнерам в разработке продукта. 20 лет назад она сама начинала свой бизнес с нуля. В Таллиннском Инкубаторе она дает консультации по разработке дизайна одежды, мотивации и командной работе, планированию времени, успешной коммуникации.

Керсти Тянавсуу — главный бухгалтер Таллиннского Инкубатора и консультант в вопросах основ предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения, которая помогла многим участникам программы инкубации понять финансовую сторону организации предприятия.

ТОП

Проект поддержан Фондом развития предпринимательства (EAS).

Дополнительная информация — julia@inkubaator.ee

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