Дизайн-инкубатор в Нарве предлагает программу для начинающих предпринимателей на русском языке

- 22 марта 14:30-17:45 в Нарве
- Клиент и ценностное предложение.
- Ментор: Пеэтер Марк
- Кто ваш клиент? Какую ценность ваш продукт представляет клиенту? Что для него важно на самом деле? Как это протестировать?
- Тестирование вашего продукта на потенциальной аудитории.
- Бизнес-модель для вашего предприятия.
3 часть
- 12 апреля 14:30-17:45 в Нарве
- Финансы, себестоимость продукта, налоги, основы ведения бухгалтерии.
- Ментор: Пеэтер Марк
- Как начать предпринимательскую деятельность.
- Расчеты себестоимости продукта.
- Возможно ли получить прибыль от данного продукта по данной цене?
- Составление базового финансового прогноза.
4 часть
- Поездка в Таллиннский Инкубатор креативной экономики.
- (Дата будет назначена на первом занятии. Транспорт обеспечат организаторы)
- Менторы: Пеэтер Марк, Маргус Альвисте, Ульви Кала, Керсти Тянавсуу, а также консультанты Таллиннского Инкубатора.
- Экскурсия в Инкубатор, встреча с предприятиями-инкубантами.
- Персональные консультации с менторами.
- Участники проекта представят свои бизнес-проекты и получат обратную связь от консультантов Таллиннского Инкубатора.
Менторы:
Пеэтер Марк — ментор Таллиннского Инкубатора креативной экономики, который работал со многими начинающими предприятиями в ходе программы инкубации, консультируя их по различным вопросам от стратегического управления до руководства продажами и экспорта. Он опытный предприниматель, сейчас работающий в области B2B-продаж и маркетинга. В последние годы он сфокусировался на стартапах, в том числе основал фирмы, занимающиеся облачными сервисами, такие как Cloutex и Cloudbee.
Маргус Альвисте — преподаватель и ментор с 20-летним опытом. Его направления — это стратегическое управление, управление изменениями, лидерство. Именно то, что нужно начинающим предпринимателям.
Ульви Кала — глава фирмы Baltic Intertex, которая помогает модным дизайнерам в разработке продукта. 20 лет назад она сама начинала свой бизнес с нуля. В Таллиннском Инкубаторе она дает консультации по разработке дизайна одежды, мотивации и командной работе, планированию времени, успешной коммуникации.
Керсти Тянавсуу — главный бухгалтер Таллиннского Инкубатора и консультант в вопросах основ предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения, которая помогла многим участникам программы инкубации понять финансовую сторону организации предприятия.
Проект поддержан Фондом развития предпринимательства (EAS).
Дополнительная информация — julia@inkubaator.ee