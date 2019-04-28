Дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура: в нашей провинции надо делать только то, что вызывает возглас «ах!»

Ирина Евгеньевна Иванченко, историк и литератор, познакомила нас с Александрой Михайловной Вавилиной-Мравинской, вдовой дирижера, и мы стали заниматься организацией фестиваля памяти великого дирижера. Присутствие этого человека на этой земле — часть нашей общей культуры, не только Ида-Вирумаа, но и Эстонии. По моему глубокому убеждению, проявляя уважение к великим людям, которые жили и творили здесь, любили эту землю, мы, прикасаясь к их творчеству, тем самым начинаем больше уважать самих себя, относимся с уважением к живущим рядом с нами и больше любим свой город и страну. У нас появляется действенное желание улучшать то, что нас окружает.

- Можно сказать, что за 25 лет у фестиваля появились какие-то свои традиции?

- Да. Обязательная составляющая каждого нашего фестиваля – это участие симфонического оркестра, так как фестиваль носит имя прославленного дирижера. Первые годы выступал только Нарвский симфонический, но через некоторое время мы стали приглашать симфонические и камерные оркестры как из Эстонии, так и России.

Один только список симфонических оркестров, выступавших в Нарве, говорит о высоком статусе фестиваля: Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Титова, Симфонический оркестр Московского театра «Новая опера», главный дирижер Ян Латам-Кениг, Пярнуский городской симфонический оркестр, Таллиннский камерный оркестр, Новгородский камерный оркестр, Симфонический оркестр Северо-Запада России, Ансамбль солистов Заслуженного коллектива Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, которым руководил маэстро Мравинский почти пятьдесят лет, и камерный состав Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. На самом первом фестивале 1995 года была представлена не только симфоническая, но и камерная программа, и эту традицию мы сохраняем на протяжении всех лет. В 1996 году, уже на втором фестивале, принимали участие студенты и ученики класса профессора Санкт-Петербургской консерватории А.М. Вавилиной-Мравинской.

На протяжении всех лет Александра Михайловна была почетным гостем и патроном нашего фестиваля и часто привозила своих замечательных учеников. К нам на фестиваль неоднократно приезжали музыканты, которые работали под управлением великого Маэстро. На протяжении многих лет традиционными были концерты фестиваля в Российском посольстве в Таллинне.

- А как вообще формируется программа каждого фестиваля?

- Во-первых, мы исходим из того, что программа должна быть разнообразной как исторически - разные эпохи, так и по географии исполнителей. Некоторые наши фестивали были тематическими и посвящались юбилеям композиторов, особо любимых Евгением Александровичем Мравинским - Шостакович, Григ, Сибелиус. В 1998 году к 95-летию со дня рождения маэстро в рамках фестиваля в Нарва-Йыэсуу прошла конференция, посвященная Евгению Александровичу с участием Александры Вавилиной-Мравинской, музыкантов, искусствоведов, историков, а также жителей Нарвы и Нарвы-Йыэсуу, знавших Евгения Мравинского. На Olevi, 26, где была дача Мравинских, организовывались встречи, в тесном дружеском кругу шли долгие беседы и даже импровизированные концерты.

Одно время в рамках фестиваля проходили мастер-классы выдающихся исполнителей. За четверть века на фестивале в Нарве выступила целая плеяда ярких, талантливых музыкантов из Эстонии, России, Белоруссии, Швеции, Австралии, Финляндии, Латвии, Литвы, Эквадора, Бельгии, Англии, Японии, Франции, США. Это солисты и дирижеры, ансамбли, хоровые коллективы, оркестры.

Сейчас по памяти назову лишь немногих: «Квартет Четырех Этажей» из Финляндии, квартет Белорусской Академии музыки, Вильнюсский струнный квартет, ансамбль солистов Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, Foyle-Stsura Duo, Vivo Piano Trio. Эстонию в разные годы представляли Пярнуский городской оркестр и Лаури Вяйнмаа, Таллиннский камерный и Рейнут Тепп, Стен Лассманн и Павло Балакин, Ирина Захаренкова, Татьяна Лепнурм, Елена Лаас, Оксана Синькова. Роман Матсов дал последний в своей жизни концерт, дирижируя на фестивале им. Мравинского.

Понимаете ли, в нашей провинции, где публика априори довольно малочисленна, надо делать только такие концерты, которые вызывают возглас «ах!». Иначе люди на концерт не придут. Вот из этого и стараюсь исходить.

- Но ведь фестиваль Мравинского проходит не только в Нарве?

- Да, традиционно концерты фестиваля проходили и проходят в городах Ида-Вирумаа и в Таллинне. В 2015 году мы представили одну нашу программу в Санкт-Петербурге: Нарвский симфонический оркестр выступал в концертном зале Jaani Kirik. Фестиваль многократно сотрудничал с Eesti Kontsert. Проходили концерты в залах Эстония, Vanemuise Kontserdimaja, Jõhvi Kontserdimaja, Доме Братства Черноголовых.

- Признайтесь, сложно ли заполучить именитых исполнителей к себе на фестиваль?