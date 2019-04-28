28.04.2019, 17:03

Дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура: в нашей провинции надо делать только то, что вызывает возглас «ах!»

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Светлана Зайцева,
Светлана Зайцева, "Виру Проспект"
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Дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура: в нашей провинции надо делать только то, что вызывает возглас «ах!»
Фото: Антон Лукинский

В этом году музыкальному международному фестивалю им. Евгения Мравинского, который ежегодно проходит в Эстонии и начало которому было положено в Нарве, исполняется 25 лет. Его вдохновителем и организатором, а также бессменным художественным руководителем на протяжении всего этого времени является руководитель и дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Шура. С ним мы и беседуем сегодня.

- Анатолий, 25 лет, без преувеличения, значительная дата для любого начинания в сфере культуры, тем более возникшего благодаря энтузиазму отдельного человека, живущего и работающего не в столице, а в пост-индустриальной провинции. Давайте напомним нашим читателям, а с чего, собственно, все начиналось?

- Прозвучит, вероятно, немного банально и пафосно, но скажу так: с любви к музыке и желания зажечь ее искру в душах других людей... На самом деле, когда мы только начинали проводить наш фестиваль, нас часто спрашивали, да и сейчас продолжают задавать этот вопрос: а для чего вы это делаете? Думаю, ответить на него легче словами самого Маэстро: «Можно ли прожить без музыки?... Как будто она не относится к первейшим потребностям человека. Но лишиться ее – равносильно утрате счастья...» Когда в ноябре 1994 года появился Нарвский симфонический оркестр, мы стали задумываться о его формате. Хотелось делать не только разовые концерты и программы, а нечто большее. С 1993 года в музыкальной школе Нарва-Йыэсуу уже проводился конкурс среди юных исполнителей имени Евгения Мравинского, который на протяжении многих лет приезжал в этот курортный городок, жил на своей даче, очень любил этот край. Наличие художника мировой величины определило появление музыкального фестиваля его имени.

Ирина Евгеньевна Иванченко, историк и литератор, познакомила нас с Александрой Михайловной Вавилиной-Мравинской, вдовой дирижера, и мы стали заниматься организацией фестиваля памяти великого дирижера. Присутствие этого человека на этой земле — часть нашей общей культуры, не только Ида-Вирумаа, но и Эстонии. По моему глубокому убеждению, проявляя уважение к великим людям, которые жили и творили здесь, любили эту землю, мы, прикасаясь к их творчеству, тем самым начинаем больше уважать самих себя, относимся с уважением к живущим рядом с нами и больше любим свой город и страну. У нас появляется действенное желание улучшать то, что нас окружает.

- Можно сказать, что за 25 лет у фестиваля появились какие-то свои традиции?

- Да. Обязательная составляющая каждого нашего фестиваля – это участие симфонического оркестра, так как фестиваль носит имя прославленного дирижера. Первые годы выступал только Нарвский симфонический, но через некоторое время мы стали приглашать симфонические и камерные оркестры как из Эстонии, так и России.

Один только список симфонических оркестров, выступавших в Нарве, говорит о высоком статусе фестиваля: Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Титова, Симфонический оркестр Московского театра «Новая опера», главный дирижер Ян Латам-Кениг, Пярнуский городской симфонический оркестр, Таллиннский камерный оркестр, Новгородский камерный оркестр, Симфонический оркестр Северо-Запада России, Ансамбль солистов Заслуженного коллектива Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, которым руководил маэстро Мравинский почти пятьдесят лет, и камерный состав Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. На самом первом фестивале 1995 года была представлена не только симфоническая, но и камерная программа, и эту традицию мы сохраняем на протяжении всех лет. В 1996 году, уже на втором фестивале, принимали участие студенты и ученики класса профессора Санкт-Петербургской консерватории А.М. Вавилиной-Мравинской.

На протяжении всех лет Александра Михайловна была почетным гостем и патроном нашего фестиваля и часто привозила своих замечательных учеников. К нам на фестиваль неоднократно приезжали музыканты, которые работали под управлением великого Маэстро. На протяжении многих лет традиционными были концерты фестиваля в Российском посольстве в Таллинне.

- А как вообще формируется программа каждого фестиваля?

ТОП

- Во-первых, мы исходим из того, что программа должна быть разнообразной как исторически - разные эпохи, так и по географии исполнителей. Некоторые наши фестивали были тематическими и посвящались юбилеям композиторов, особо любимых Евгением Александровичем Мравинским - Шостакович, Григ, Сибелиус. В 1998 году к 95-летию со дня рождения маэстро в рамках фестиваля в Нарва-Йыэсуу прошла конференция, посвященная Евгению Александровичу с участием Александры Вавилиной-Мравинской, музыкантов, искусствоведов, историков, а также жителей Нарвы и Нарвы-Йыэсуу, знавших Евгения Мравинского. На Olevi, 26, где была дача Мравинских, организовывались встречи, в тесном дружеском кругу шли долгие беседы и даже импровизированные концерты.

Одно время в рамках фестиваля проходили мастер-классы выдающихся исполнителей. За четверть века на фестивале в Нарве выступила целая плеяда ярких, талантливых музыкантов из Эстонии, России, Белоруссии, Швеции, Австралии, Финляндии, Латвии, Литвы, Эквадора, Бельгии, Англии, Японии, Франции, США. Это солисты и дирижеры, ансамбли, хоровые коллективы, оркестры.

Сейчас по памяти назову лишь немногих: «Квартет Четырех Этажей» из Финляндии, квартет Белорусской Академии музыки, Вильнюсский струнный квартет, ансамбль солистов Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, Foyle-Stsura Duo, Vivo Piano Trio. Эстонию в разные годы представляли Пярнуский городской оркестр и Лаури Вяйнмаа, Таллиннский камерный и Рейнут Тепп, Стен Лассманн и Павло Балакин, Ирина Захаренкова, Татьяна Лепнурм, Елена Лаас, Оксана Синькова. Роман Матсов дал последний в своей жизни концерт, дирижируя на фестивале им. Мравинского.

Понимаете ли, в нашей провинции, где публика априори довольно малочисленна, надо делать только такие концерты, которые вызывают возглас «ах!». Иначе люди на концерт не придут. Вот из этого и стараюсь исходить.

- Но ведь фестиваль Мравинского проходит не только в Нарве?

- Да, традиционно концерты фестиваля проходили и проходят в городах Ида-Вирумаа и в Таллинне. В 2015 году мы представили одну нашу программу в Санкт-Петербурге: Нарвский симфонический оркестр выступал в концертном зале Jaani Kirik. Фестиваль многократно сотрудничал с Eesti Kontsert. Проходили концерты в залах Эстония, Vanemuise Kontserdimaja, Jõhvi Kontserdimaja, Доме Братства Черноголовых.

- Признайтесь, сложно ли заполучить именитых исполнителей к себе на фестиваль?

- И да, и нет. Имя Евгения Александровича Мравинского и сегодня, спустя 30 лет после его ухода в мир иной, для музыкантов как в России, так и в других странах остается объектом почитания и поклонения. Поэтому, когда мы обращаемся с предложением выступить на фестивале имени Мравинского в Эстонии, отказ можем получить, как правило, только потому, что не вписываемся в уже утвержденный график музыканта или музыкального коллектива. В большинстве случаев наше приглашение принимается.

Вот, например, в 2016 году, когда обсуждался план гастролей в Эстонию оркестра знаменитого Московского театра «Новая опера», его главный дирижер Ян Латам-Кениг, узнав, что в Нарве проводится фестиваль в честь Мравинского, не раздумывая, включил наш город в план своего концертного турне.

- С финансовой точки зрения нет проблем? Гонорары и прочие условия?

- Размером гонораров, честно скажу, похвастаться мы не можем. Наш фестиваль крайне небогатый. Но, слава богу, есть поддержка фондов, местных управлений, Министерства культуры, спонсоров. Им спасибо! И спасибо всем, кто участвовал и участвует в нашем фестивале!

Музыканты это делают из чувства глубочайшего уважения к имени Маэстро. Они приезжают к нам в Эстонию, в Нарву отдать дань его таланту. Многие не верят, что такие звезды, каких удается нам пригласить, приезжают за очень скромные гонорары. К слову, хочу сказать, что классическая музыка (в отличие от поп-музыки) никогда себя не окупает. Все симфонические оркестры, даже знаменитейшие и постоянно гастролирующие, находятся на дотации.

- 25 лет — немалый срок. Мы ждем продолжения?

- Да! Срок большой и ко многому обязывает. При этом, конечно, есть желание, как-то менять формат фестиваля. Об это мы постоянно думаем.

Представляется все же, что, несмотря на всевозможные новомодные тенденции, просветительство остается безошибочным направлением в будущем классической музыки. Например, на открытии фестивалей музыковед оркестра Лариса Щура всегда обращается к нашим слушателям — рассказывает некоторые значимые, но мало известные эпизоды из жизни Мравинского, о том, какие произведения сейчас прозвучат, представляет исполнителей. И, кажется, публика встречает это очень благосклонно и живо. Короче говоря, пространство для движения вперед всегда есть.

Наша справка:

XXV Международный музыкальный фестиваль им. Евгения Мравинского в этом году поддерживают Нарвская городская управа, Министерство культуры Эстонии, фонд Культууркапитал, представительство Россотрудничества в Финляндии, городские управы Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве.

30 апреля, вторник
Кохтла-Ярве, Центр культуры, 18.30.

Заключительный концерт фестиваля. В ансамбле с Нарвским симфоническим оркестром выступит пианист из Москвы Юрий Богданов - заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных. В программе ре-минорный концерт Иогана Себастьяна Баха и концерт для фортепиано и струнного оркестра Альфреда Шнитке, а так же «Простая симфония» Бенджамина Бриттена.

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