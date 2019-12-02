Директора эстонских школ Ида-Вирумаа просят больше денег для обучения русских детей госязыку

”Исходя из сложившейся в Ида-Вирумаа демографической ситуации, во многих местных эстонских школах сейчас постоянно растет доля учеников с родным русским языком", — пишет общество в обращении.

VEHS подчеркивает: если русскоязычная молодежь не знает эстонский язык на достаточном уровне, это тормозит их успеваемость и по другим предметам, и может привести к отчислению из школы. Это уже, в свою очередь, препятствует их интеграции и распространению использования госязыка в Ида-Вирумаа.

Общество также считает, что в русскоязычных семьях зачастую не владеют эстонским языком на достаточном уровне, поэтому родители не могут помочь детям в учебе: "Таким образом, школа является единственным вариантом для языкового развития молодежи".

VEHS нуждается в дополнительных деньгах, чтобы создать курсы по интегрированному обучению предметам и языку для всех учителей, а также для создания должностей учителей, преподающих эстонский как иностранный.

Ранее глава языковой инспекции заявил, что в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ не соответсвует языковым требованиям уровень знания эстонского языка более чем 500 школьных учителей.