Директор Йыхвиской русской основной школы: мы разрабатываем новый внутришкольный распорядок для детей и родителей

По словам Шульгиной, изначально школа планировала провести линейки 1 сентября для первых и девятых классов. Однако когда стало известно о том, что двое учеников заразились коронавирусом, а потом и о постановлении волостной управы перенести начало учебного года, то школа приняла решени провести торжественное мероприятие только для первых классов.

7 сентября одна линейка будет проведена для двух первых классов с языковым погружением и с интервалом во времени еще для двух первых классов. ”То есть, мы разведем линейки по количеству детей, чтобы было меньше народу, — поясняет директор. — А в случае, если будет хорошая погода, то торжественное мероприятие проведем на улице, в здание никого пускать не будут. На площадке перед школой родители будут с одной стороны, дети - с другой”.

В первый день учебы во всех классах пройдут классные часы. Затем уроки по расписанию. Если не будет эпидемиологических вспышек, то учеба будет проходить в штатном режиме: будет организовано школьное питание, а также будут работать группы продленного дня.

До 7 сентября школа будет готовиться к приему учеников — необходимо подготовить новый внутришкольный распорядок. Среди прочего разрабатывается сценарий, как будет действовать школа и родители в случае, если у кого-то из учеников или учителей будет выявлен коронавирус. ”Сколько по времени ребенок должен отсутствовать в школе. Как пресечь контакты одноклассников между собой. На родителях тоже большая ответственность по предотвращению распространения COVID-19”, — перечисляет Ирина Шульгина моменты, на которые следует обратить особое внимание.

По ее словам, в течение семи дней в школе будут установлены дополнительные устройства для дезинфекции рук. Сейчас решается, где именно. Скорее всего, в классах у раковин. Сейчас уже дезинфикаторы для рук установлены в коридорах и на входе рядом с охраной.

Также в ближайшие дни будет рассмотрен вопрос относительно того, разрешат ли родителям приходить в школу или для этого потребуется предварительная регистрация.

”Мы должны разработать все эти правила, которые регулируют поведение именно в нынешней эпидемиологической ситуации. Это будет все расписано и доведено до родителей. Я хочу, чтобы все понимали: мы так действуем, в первую очередь, исходя из-за обеспечения безопасности детей и работников школы”, — говорит Шульгина.