Директор Йыхвиской центральной библиотеки уволена

Утром в пятницу Шпиц встретилась с волостным старейшиной Мартином Репинским, который поставил ее перед выбором: либо она покинет пост по соглашению сторон и получит компенсацию в виде зарплаты за 6 месяцев, либо будет уволена за подрыв репутации работодателя, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на "Северное побережье".

Уходить в отставку добровольно Шпиц отказалась, по ее словам, формальным поводом для увольнения стало то, что она рассказала общественности о том, что волостная управа предложила ей покинуть пост.

Накануне портал rus.err.ee написал о том, что в последние дни в Йыхви остались без работы волостной секретарь Пийа Липп, глава социального отдела Сирли Таммисте и специалист по бухгалтерии.

"За девять месяцев работы в волостном управлении было достаточно времени понять, кто из чиновников или руководителей вписывается в пути развития волости и кто готов поддерживать те изменения, которые, на наш взгляд, необходимы для активного развития Йыхви. И сейчас исходя из этого делаются некоторые изменения", — объяснил Мартин Репинский.