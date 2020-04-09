Директор Государственной гимназии Кохтла-Ярве: ненормально, когда выпускники не владеют эстонским даже на элементарном уровне

”В Таллинне я свою работу сделал. Теперь многое предстоит сделать в Ида-Вирумаа. Здесь совсем другая жизнь и погода. Очень интересная. Хорошие люди. Другие привычки и понятия”, — отметил Агур.
На вопрос том, не боялся ли он переезжать на Северо-Восток Агур ответил отрицательно: ”Нет. Времена, когда таксистов резали ножами, прошли много лет назад. Проходимцев нет, а большая часть наркоманов уже отправились в мир иной”.
”Кризисы приходят и уходят. Мы переживаем интересный период, когда нужно уметь приспосабливаться к переменам. Настало время новых возможностей, когда мы, находясь под домашним арестом, должны научиться сохранению своей ментальности. Также это время новых технических возможностей, где будет много победителей. Время перезагрузки общества. Неважно, в Кохтла-Ярве или где-то еще”, — сказал он, рассуждая о ситуации в стране в целом.
На вопрос о том, как он собирается доносить до учеников, что они живут в Эстонии, Агур отметил, что для современной молодежи это не проблема. ”Это не проблема современной молодежи. Они знают и уважают Эстонское Государство. Это большая сеть контактов, которая начинается с наших людей. В начале местные тоже обвиняли меня в том, что у нас мало учителей с русскими фамилиями. Но именно эти наши 40 педагогов несут здесь ценности Эстонии. Мы очень тщательно выбирали людей”.
Всего, по словам Агура, в школе 280 учеников, 75% из которых русскоязычные. ”У многих мать эстонка, отец — русский, или наоборот. Часть одинаково хорошо говорит и по-эстонски, и по-русски. Им трудно определить, кто они по национальности. Национальный и языковой состав школы очень интересный”.
”Задачи вырастить из русских эстонцев или наоборот у нас нет. Мы уважаем все национальности и культуры. Это — одна из основных ценностей нашей школы. Но эстонский язык должны выучить все. Многим это сделать трудно, но на самом деле здесь в Ида-Вирумаа, в русскоязычных школах эстонскому на должном уровне не обучали, хотя это законом это предусмотрено. Что надо, то ”причесывали”, чтобы все выглядело хорошо”.
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