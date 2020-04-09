09.04.2020, 07:40

Директор Государственной гимназии Кохтла-Ярве: ненормально, когда выпускники не владеют эстонским даже на элементарном уровне

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Рейн Сикк
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Директор Государственной гимназии Кохтла-Ярве: ненормально, когда выпускники не владеют эстонским даже на элементарном уровне
"Kui teeme säravil silmil hariduspärli, ägedat kooli, kus kõigil huvitav, tulevadki ägedad inimesed kokku!" ütleb Hendrik AgurSven Arbet

Директор Государственной гимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур сказал в интервью Maaleht, что свой приезд в Ида-Вирумаа расценивает как миссию и возможность и что это большая честь для него.

”В Таллинне я свою работу сделал. Теперь многое предстоит сделать в Ида-Вирумаа. Здесь совсем другая жизнь и погода. Очень интересная. Хорошие люди. Другие привычки и понятия”, — отметил Агур.

На вопрос том, не боялся ли он переезжать на Северо-Восток Агур ответил отрицательно: ”Нет. Времена, когда таксистов резали ножами, прошли много лет назад. Проходимцев нет, а большая часть наркоманов уже отправились в мир иной”.

”Кризисы приходят и уходят. Мы переживаем интересный период, когда нужно уметь приспосабливаться к переменам. Настало время новых возможностей, когда мы, находясь под домашним арестом, должны научиться сохранению своей ментальности. Также это время новых технических возможностей, где будет много победителей. Время перезагрузки общества. Неважно, в Кохтла-Ярве или где-то еще”, — сказал он, рассуждая о ситуации в стране в целом.

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На вопрос о том, как он собирается доносить до учеников, что они живут в Эстонии, Агур отметил, что для современной молодежи это не проблема. ”Это не проблема современной молодежи. Они знают и уважают Эстонское Государство. Это большая сеть контактов, которая начинается с наших людей. В начале местные тоже обвиняли меня в том, что у нас мало учителей с русскими фамилиями. Но именно эти наши 40 педагогов несут здесь ценности Эстонии. Мы очень тщательно выбирали людей”.

Всего, по словам Агура, в школе 280 учеников, 75% из которых русскоязычные. ”У многих мать эстонка, отец — русский, или наоборот. Часть одинаково хорошо говорит и по-эстонски, и по-русски. Им трудно определить, кто они по национальности. Национальный и языковой состав школы очень интересный”.

”Задачи вырастить из русских эстонцев или наоборот у нас нет. Мы уважаем все национальности и культуры. Это — одна из основных ценностей нашей школы. Но эстонский язык должны выучить все. Многим это сделать трудно, но на самом деле здесь в Ида-Вирумаа, в русскоязычных школах эстонскому на должном уровне не обучали, хотя это законом это предусмотрено. Что надо, то ”причесывали”, чтобы все выглядело хорошо”.

”Взять хотя бы бывшую Гимназию Ахтме (ныне Ахтмеская основная школа), где каждый год выпускалось по несколько десятков золотых медалистов, а результаты госэкзаменов при этом были одними из худших. Медали ведь назначала сама школа! Это ненормально, когда выпускники основной школы не владеют эстонским языком даже на элементарном уровне! Если ученик имеет аттестат, который не отражает действительности, то это — обман”.

”Мы — единственная гимназия в регионе, которая будет проводить серьезные вступительные экзамены. Местные не особо привыкли переживать по поводу того, попадут в гимназию или нет. Мы хотим, чтобы люди прилагали усилия для того, чтобы попасть в гимназию. Да, мы знаем, что это болезненно, но я надеюсь, что другие руководители школ и учителя начнут разделять такой подход, произойдут перемены и люди поймут — невозможно закончить основную школу, не зная эстонского языка”, — резюмировал Агур.

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