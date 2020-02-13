Девятилетняя нарвитянка заявила в полицию об избиении собственной матерью

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Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

11 февраля 9-летняя девочка рассказала в Нарвском отделе полиции о том, что была избита собственной матерью, после чего юную нарвитянку направили в Нарвскую больницу для проверки ее физического состояния, пишет "Виру Проспект".