13.02.2020, 07:15
Девятилетняя нарвитянка заявила в полицию об избиении собственной матерью
11 февраля 9-летняя девочка рассказала в Нарвском отделе полиции о том, что была избита собственной матерью, после чего юную нарвитянку направили в Нарвскую больницу для проверки ее физического состояния, пишет "Виру Проспект".
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