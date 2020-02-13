Девятилетняя нарвитянка заявила в полицию об избиении собственной матерью

11 февраля 9-летняя девочка рассказала в Нарвском отделе полиции о том, что была избита собственной матерью, после чего юную нарвитянку направили в Нарвскую больницу для проверки ее физического состояния, пишет "Виру Проспект".
Пресс-служба Идаской префектуры полиции информирует, что позже девочку передали ее отцу.
”Все обстоятельства произошедшего выясняются”, — сообщает ведущая расследование полиция.
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о зверствах отца
Свежие фото больного Шумахера: жена обратилась в полицию
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
В Британии раскрыли правду о судьбе Скрипалей