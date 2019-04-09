Депутатское объединение по Ида-Вирумаа намерено поддержать самый проблемный регион Эстонии

Депутатское объединение, образованное по инициативе члена Социал-демократической партии Катри Райк, избрало своим председателем центриста Дмитрия Дмитриева. Катри Райк стала заместителем председателя объединения.

”Ида-Вирумаа является особым регионом и по уровню безработицы, и по уровню зарплат, и по языковому составу населения. Особый регион нуждается в особой поддержке. Тем более, что местные жители ждали от коалиционного договора значительно больше внимания, чем в итоге получили. К примеру, в договоре не указаны сроки строительства и источники финансирования инфраструктурных объектов. Также не говорится в нем и о большем объеме возврата в регион платы за добычу горючего сланца”, — отметила Райк.

Она также сказала, что, к сожалению, местным эстоноязычным жителям решения по языковым и культурным вопросам приходится искать в договоре между строк.

Объединение в поддержку Ида-Вирумаа сформировали 17 депутатов Рийгикогу.