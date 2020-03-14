Департаменты просят нарвитян воздержаться от пересечения границы без критической необходимости

"В Нарве есть жители, которые привыкли ходить в Ивангород по несколько раз в день. Сейчас мы советуем воздержаться от пересечения границы без критической необходимости", - сказал руководитель бюро пограничной службы Идаской префектуры Индрек Пюви.

"Это местные жители, которые направляются в Россию пешком или на машине, среди них много пожилых людей, принадлежащих к группе риска, которая больше подвержена опасности заражения. Не надо подвергать опасности ни себя, ни других людей из-за покупки каких-то товаров. Пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких и отложите такие посещения", - сказал руководитель бюро пограничной службы.

Сейчас время ожидания в очереди для пешеходов в Нарвском пограничном пункте составляет 1-1,5 часов.

Советник отделения слежения и контроля за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко сказала, что в ситуации, когда в одном месте одновременно находится большое количество людей, увеличивается и риск распространения вирусов.

„В очереди люди находятся близко друг к другу и такое небольшое расстояние идеально для распространения разных капельных инфекций. Пожилые люди, и которых вследствие вирусных инфекций могут возникнуть особенно серьезные осложнения, должны сейчас быть очень осторожными и избегать большого скопления людей", - сказала Ирина Донченко.