20.06.2019, 14:52

Департамент в нарвской Липовой ямке зеленых водорослей не нашел, но купаться там не рекомендует


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Департамент в нарвской Липовой ямке зеленых водорослей не нашел, но купаться там не рекомендует
Narva Joaoru puhkeala ja rannahooneFoto: Kalle Vellevoog

В начале месяца в Департамент здоровья поступило несколько сообщений от посетителей нарвского пляжа Липовка, которые после купания обнаружили на коже раздражение.

Как сообщил специалист департамента Лаури Лиепкалнс, по просьбе мэрии города 13 июня была взята проба воды, но наличия сине-зеленых водорослей в ней выявлено не было. Департамент проконсультировался с со специалистами Института естественных наук, и по их оценке причиной сыпи могли стать церкарии.

В этом году сообщения о похожих случаях поступали с разных уголков Эстонии. Несмотря на то, что вызванное церкариями раздражение довольно быстро проходит, департамент рекомендовал воздержаться от купания на пляже Йоаору. Особенно это касается детей. Также следует воздержаться от купания в местах обитания уток и гусей. Кормить водоплавающих птиц на пляже тоже не стоить. Разумно пользоваться на пляже обувью и после купания вымыться чистой водой и мылом.

Если раздражение в течение нескольких дней не проходит, следует обратиться к семейному врачу.

Департамент напоминает, что если пляже вывешен красный флаг, то купаться там небезопасно.

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