День ветеранов в Нарве отметят оркестром и показом военной техники

Все желающие смогут ознакомиться с военной техникой Сил обороны Эстонии и наших союзников. Будут демонстрироваться танк Challenger 2, боевая машина пехоты Warrior, самоходная артиллерийская установка AS90, бронетранспортер PASI XA-188, 155-мм гаубица FH-70, 23-мм зенитная установка ЗУ-23-2, переносной зенитный ракетный комплекс MISTRAL, а также противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и MILAN.

Празднование Дня ветеранов в Нарве организовано в рамках программы Sinu Riigi Kaitse совместного с Объединением ветеранов и раненых бойцов Эстонии, проводящими акцию Anname Au. Программа Sinu Riigi Kaitse основанна в 2011 году с целью повышения осведомленности русскоязычного населения Эстонии о государственной обороне.

День Ветеранов празднуется в Эстонии с 2012 года. Отмечая День ветеранов, общество выражает свою благодарность служащим Сил обороны, которые участвовали в зарубежных военных миссиях, рискуя жизнью и здоровьем на благо Эстонии. Всего в Эстонии проживает примерно 3000 ветеранов.