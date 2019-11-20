ДЕБАТЫ из Нарвы | ”Главный критерий отбора — чтобы не пили”. Работы нет, платят минималку, но сотрудников не найти. Мэр, Касса по безработице и предприниматель спорят о деньгах

Во втором квартале самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был в Ида-Вирумаа (8,8%) — около 6000 человек. В Нарве самый большой в регионе — примерно 2700 безработных.

Сокращения — в 2019 году Eesti Energia сократил 324 человека, Baltika 300 человек, в 2015 году Nitrofert - 421 человек, в 2016 году VKG - 390 человек.

Медианная зарплата в Ида-Вирумаа одна из самых низких в Эстонии — 800 евро (брутто), средняя по стране — 1000 евро.

За последние 10 лет население Ида-Вирумаа сократилось примерно на 23 000 человека.



Во время визита RusDelfi в Нарву журналист Виталий Бесчастный предложил мэру города Алексею Евграфову, руководителю ида-вирумааского бюро Кассы по безработице Аннике Теэлахк и местному предпринимателю, ресторатору, совладелице "Овощи Нарва" Татьяне Горлович обсудить эти проблемы и узнать, действительно ли в Нарве с деньгами и работой большие проблемы.



Может быть, работа и есть, но она неинтересная и за нее мало платят



Еще до записи дискуссии нарвский таксист Жанна высказала RusDelfi довольно популярное мнение. "В Нарве нет интересной работы. За минималку пахать никто не хочет. Зачем молодым людям здесь оставаться? Специалист в Таллинне будет получать в два раза больше, чем такой же специалист в Нарве", — сказала она.

RusDelfi задал этот вопрос представителю Кассы по безработице. Она не согласна с тем, что здесь нечего делать, но объяснила, почему эта позиция популярная.

"Cегодня в Ида-Вирумаа 700 вакансий, в Нарве 300. Из них около 100 в самом городе. Как правило, нужны специалисты на предприятия. Есть и обычные вакансии: парикмахер, водитель, логопед, повар. Проблема в том, если говорить про сокращения на Eesti Energia или VKG, что наши люди привыкли работать на крупном предприятии, которое организует всю жизнь: детсад, лагеря, школу, жилье. Нужно учиться, нужно понимать, что ты не можешь всю жизнь работать на одном месте. Мир меняется, технологии меняются. Есть должности, где не нужно знать эстонский язык, нужно просто захотеть.

К нам приходят даже украинцы. Чаще всего приходят те, у кого партнер уже работает в Ида-Вирумаа, а муж или жена хотят найти себе работу. Интересно, что эти люди — очень любопытные. Хотят сразу учиться. Они говорят: у вас столько возможностей, у вас столько бесплатных услуг, есть различные курсы", — заверила Теэлахк во время дискуссии.

В Нарве очень сложно найти нужных сотрудников. Многие пьют, обманывают, не хотят работать



Предприниматель Горлович заявила, что сама платит работникам минимальную зарплату, так как на овощном рынке большая конкуренция среди крупных магазинов.

"В Нарве очень сложно найти нужного человека для работы. Нужно время. Сложно потому, что на определенную вакансию люди присылают резюме, которые вообще не подходит для этой должности. А главная проблема — люди воруют и пьют", — рассказала Татьяна.