20.11.2019, 07:00

ДЕБАТЫ из Нарвы | ”Главный критерий отбора — чтобы не пили”. Работы нет, платят минималку, но сотрудников не найти. Мэр, Касса по безработице и предприниматель спорят о деньгах

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 4

Смотрите видео-дискуссию RusDelfi "Маленькие зарплаты и большая безработица в Нарве".

В последнее время сложилось впечатление, что в Ида-Вирумаа с работой и деньгами все плохо. Несколько фактов:

  • Во втором квартале самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был в Ида-Вирумаа (8,8%) — около 6000 человек. В Нарве самый большой в регионе — примерно 2700 безработных.
  • Сокращения — в 2019 году Eesti Energia сократил 324 человека, Baltika 300 человек, в 2015 году Nitrofert - 421 человек, в 2016 году VKG - 390 человек.
  • Медианная зарплата в Ида-Вирумаа одна из самых низких в Эстонии — 800 евро (брутто), средняя по стране — 1000 евро.
  • За последние 10 лет население Ида-Вирумаа сократилось примерно на 23 000 человека.
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Во время визита RusDelfi в Нарву журналист Виталий Бесчастный предложил мэру города Алексею Евграфову, руководителю ида-вирумааского бюро Кассы по безработице Аннике Теэлахк и местному предпринимателю, ресторатору, совладелице "Овощи Нарва" Татьяне Горлович обсудить эти проблемы и узнать, действительно ли в Нарве с деньгами и работой большие проблемы.

Может быть, работа и есть, но она неинтересная и за нее мало платят


Еще до записи дискуссии нарвский таксист Жанна высказала RusDelfi довольно популярное мнение. "В Нарве нет интересной работы. За минималку пахать никто не хочет. Зачем молодым людям здесь оставаться? Специалист в Таллинне будет получать в два раза больше, чем такой же специалист в Нарве", — сказала она.

RusDelfi задал этот вопрос представителю Кассы по безработице. Она не согласна с тем, что здесь нечего делать, но объяснила, почему эта позиция популярная.

"Cегодня в Ида-Вирумаа 700 вакансий, в Нарве 300. Из них около 100 в самом городе. Как правило, нужны специалисты на предприятия. Есть и обычные вакансии: парикмахер, водитель, логопед, повар. Проблема в том, если говорить про сокращения на Eesti Energia или VKG, что наши люди привыкли работать на крупном предприятии, которое организует всю жизнь: детсад, лагеря, школу, жилье. Нужно учиться, нужно понимать, что ты не можешь всю жизнь работать на одном месте. Мир меняется, технологии меняются. Есть должности, где не нужно знать эстонский язык, нужно просто захотеть.

К нам приходят даже украинцы. Чаще всего приходят те, у кого партнер уже работает в Ида-Вирумаа, а муж или жена хотят найти себе работу. Интересно, что эти люди — очень любопытные. Хотят сразу учиться. Они говорят: у вас столько возможностей, у вас столько бесплатных услуг, есть различные курсы", — заверила Теэлахк во время дискуссии.

В Нарве очень сложно найти нужных сотрудников. Многие пьют, обманывают, не хотят работать


Предприниматель Горлович заявила, что сама платит работникам минимальную зарплату, так как на овощном рынке большая конкуренция среди крупных магазинов.
"В Нарве очень сложно найти нужного человека для работы. Нужно время. Сложно потому, что на определенную вакансию люди присылают резюме, которые вообще не подходит для этой должности. А главная проблема — люди воруют и пьют", — рассказала Татьяна.

Мэр города Евграфов согласился, что найти сотрудников очень сложно. "Мы искали в управу трех строительных специалистов. Оклад — выше среднего по Нарве. Примерно 1675 брутто. Мы полгода не могли никого найти. Люди либо без квалификации, либо без знания эстонского языка. Сейчас с первого декабря начнут работу два молодых человека. Один из Таллинна вернулся специально на эту должность. Второй из Швеции, тоже нарвитянин. Проблема с кадрами, конечно, есть", — подытожил он.

Молодежь уезжает — это нормально. Главное, чтобы вернулись и желательно начали заниматься предпринимательством


Евграфов заверил, что у города есть план по возвращению молодых людей в город."Если я скажу, что пусть все идет своих ходом, то мне сразу нужно будет уйти с поста мэра города. Естественно, мы заинтересованы в возвращении ребята, которые здесь родились и выросли. Хотя я, конечно, поддерживаю, что они уезжают отсюда учиться в другие города.
Они приобретают новый опыт, новые знания.

Правда, хочется, чтобы они вернулись и приложили все силы для развития своего города, — считает он. — Так как они побывали в других странах и городах, посмотрели, как там ведуться дела, они могут приехать и заниматься предпринимательством. Тем самым, это даст толчок городу для развития".

Смотрите продолжение в видео!




Автор и ведущий — Виталий Бесчастный, оператор — Прийт Симсон, монтаж — Арсений Крехов.

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