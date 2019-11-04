04.11.2019, 18:30

Чуть не дошло до братоубийства! В Силламяэ пьяный пожилой мужчина вытолкнул своего брата из окна

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Vaadiõlled kesklinna terassidel
Vaadiõlled kesklinna terassidelFoto: Tanel Meos

В субботу поздно вечером в Силламяэ два брата поссорились в ходе совместной пьянки, и это закончилось тем, что один из мужчин выпал из окна третьего этажа. Сегодня одного из мужчин взяли под стражу.

В квартире в доме на улице Кеск во время совместного употребления алкоголя вспыхнула ссора между двумя братьями, сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристина Костина. В ходе ссоры 63-летний мужчина толкнул своего 68-летнего брата, и в результате этого последний выпал из окна третьего этажа.

Пострадавшего доставили в больницу, младший брат задержан в качестве подозреваемого.

Сегодня, 4 ноября, прокуратура ходатайствовала об аресте мужчины, и с разрешения Вируского уездного суда подозреваемый был взят под стражу на срок до двух месяцев.

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