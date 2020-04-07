Чудеса! Заболевших коронавирусом нарвитян официально стало меньше в два с лишним раза

Второго апреля стало известно, что пробы на коронавирус, взятые у 129 жителей Нарвского дома попечения, в пяти случаях дали положительный результат. Этих пятерых клиентов тут же поместили отдельно от остальных обитателей социального учреждения, в основном пожилых людей, решив протестировать их повторно. Сомнения в том, что все пятеро клиентов действительно больны COVID-19, возникли у заведующей домом попечения Татьяны Стольфат.

В интервью ”Северному побережью” 2 апреля Татьяна Стольфат сделала предположение, что результаты тестов могли быть ошибочными, на том основании, что пожилые люди, у которых обнаружили вирус, находились в разных частях дома попечения и не контактировали друг с другом, а также у некоторых из них ограничены возможности передвижения. При этом все пятеро чувствовали и чувствуют себя до сих пор сравнительно хорошо — симптомов коронавируса ни у кого из них не наблюдается.

3 апреля стали известны результаты тестов 69 социальных работников, так или иначе соприкасавшихся с домом попечения, и коронавирус был установлен у двоих. Это, казалось бы, объяснило, как не общавшиеся друг с другом клиенты могли заразиться. Повторные пробы у пяти клиентов Нарвского дома попечения взяли в понедельник, 6 апреля, а 7 апреля стало известно, что их анализ показал отсутствие вируса в организмах предполагаемых больных. Нарвский инспектор Департамента здоровья Светлана Кузнецова сказала prospekt.ee, что сейчас нельзя уверенно сказать, что первые тесты были ошибочными на том основании, что их результаты противоречат повторным.

”Мы не знаем, как развивалась ситуация. Возможно, неделю назад в организмах этих людей присутствовал коронавирус, а сейчас его нет”, — говорит Светлана Кузнецова, допуская, что пятеро клиентов дома попечения могли за это время выздороветь, а COVID-19 они перенесли в легкой форме. По ее словам, еще раз тестировать эту пятерку не будут, но в то же время данные клиенты дома попечения продолжат находиться на карантине, изолированно от остальных и за ними и за их состоянием будут и дальше внимательно наблюдать медики.